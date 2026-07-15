이미지 확대 오늘 초복… 몸보신 좀 해볼까 초복을 하루 앞둔 14일 서울 최고 기온이 33도를 웃도는 가운데 종로구 한 삼계탕 전문 식당 앞에서 줄을 선 고객들이 입장 순서를 기다리고 있다.

홍윤기 기자

2026-07-15 10면

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초복을 하루 앞둔 14일 서울 최고 기온이 33도를 웃도는 가운데 종로구 한 삼계탕 전문 식당 앞에서 줄을 선 고객들이 입장 순서를 기다리고 있다.홍윤기 기자