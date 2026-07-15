사회 오늘 초복… 몸보신 좀 해볼까 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/15/20260715010013 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-07-15 00:31 입력 2026-07-15 00:31 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오늘 초복… 몸보신 좀 해볼까 초복을 하루 앞둔 14일 서울 최고 기온이 33도를 웃도는 가운데 종로구 한 삼계탕 전문 식당 앞에서 줄을 선 고객들이 입장 순서를 기다리고 있다.홍윤기 기자 초복을 하루 앞둔 14일 서울 최고 기온이 33도를 웃도는 가운데 종로구 한 삼계탕 전문 식당 앞에서 줄을 선 고객들이 입장 순서를 기다리고 있다. 홍윤기 기자 2026-07-15 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 초복을 앞둔 날짜는 언제인가? 14일 15일