강력범죄 저지른 중1도 ‘형사처벌’… 李대통령 “조건부 하향 너무 약해”

촉법소년 14→13세 조건부 하향

모든 범죄에 일괄 적용은 논의

임신중지 약물엔 “허용안 마련”

식약처, 관계 부처와 기준 협의

이미지 확대 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 원민경 성평등가족부 장관에게 형사미성년자(촉법소년) 연령 기준 공론화 결과 관련 질문을 하고 있다. 2026.7.14.

청와대통신사진기자단

세줄 요약 촉법소년 기준 만 13세 하향 검토

강력·중대·반복 범죄 중심 적용 논의

대통령, 조건부 하향은 너무 약하다 지적

2026-07-15 10면

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강력범죄를 저지른 미성년자가 형사처벌을 받는 나이가 만 14세에서 만 13세로 한 살 낮아진다. 촉법소년 나이 기준을 모든 범죄에 대해 일괄적으로 적용할지, 한 살 더 내릴지를 놓고선 의견 수렴을 추가로 진행한다.원민경 성평등가족부 장관은 14일 국무회의에서 “시민참여단 숙의 결과와 협의체 결론을 종합해 강력·중대·반복 범죄에 한해 나이를 만 13세 미만으로 1세 하향을 검토하되 협의체에서 제시한 소년사법 체계 전반의 개선 대책을 함께 추진해야 한다”고 밝혔다.현행법상 만 14세 미만은 촉법소년으로 형사처벌을 받지 않는다. 이 중 만 10~13세인 촉법소년은 경찰이 모든 사건을 법원 소년부로 송치하고, 법원은 심리를 거쳐 보호처분이나 불처분 등을 결정한다. 만약 이 기준이 만 13세 미만으로 좁아지면 만 13세인 중학교 1학년도 형사처벌 대상이 된다.성평등부는 앞서 촉법소년 나이 기준에 관해 공론화를 진행했고, 이때 모인 시민참여단(212명)의 의견은 강력·중대·반복 범죄에 한해 하향(46.7%), 모든 범죄에 대해 일괄 하향(30.2%), 현행 유지(17.0%) 순이었다.이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “낮추긴 낮춰야 할 것 같다. 현재 상태를 유지해야 한다는 건 아닌 것 같다”면서 “일률적으로 두세 살씩 낮추는 것은 너무 과한 것 같긴 하다. 만약에 논의한다면 한 살 정도”라고 말했다.성평등부가 제안한 ‘조건부 하향’에 대해 이 대통령은 “너무 미약하지 않나”라며 “전 세계적으로 12세로 하는 경우도 꽤 많지 않나”라는 의견을 내놨다.이 대통령은 이날 입법 논의에 묶여 있는 임신 중지 약물 사용을 허용하는 방안을 마련하라고 지시했다. 이 대통령은 “낙태 허용범위 논쟁이 안 끝나면서 허용하지 않다 보니까 현실적으로 필요한 여성들이 해외 직구를 통해 복용하다 보니 사고도 나고 있다”며 “이렇게 두는 건 무책임하다는 생각이 든다”고 말했다.이어 “대체 입법이 마련되기 전이라도 의사가 재량으로 처방 여부를 판단하도록 하는 방법도 있을 것 같다”고 대안을 제시했다. 앞서 원 장관은 서울신문과의 인터뷰에서 “직을 걸겠다는 각오로 임기 내에 추진하겠다”고 언급한 바 있다.식약처 관계자는 “현행법상 약물에 의한 임신 중지가 허용되지 않아 허용 여부와 임신 주수 등 법적 기준이 먼저 정리돼야 의약품 허가 절차를 진행할 수 있다”면서도 “대통령 지시에 따라 관계 부처와 현행 법체계 안에서 가능한 방안과 법 개정 추진 여부를 협의하겠다”고 말했다.세종 김우진·이현정 기자