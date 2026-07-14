강력범죄 저지른 중1도 ‘형사처벌’… 李대통령 “조건부 하향 너무 약해”

촉법소년 14→13세 조건부 하향
모든 범죄에 일괄 적용은 논의
임신중지 약물엔 “허용안 마련”
식약처, 관계 부처와 기준 협의
강력범죄를 저지른 미성년자가 형사처벌을 받는 나이가 만 14세에서 만 13세로 한 살 낮아진다. 촉법소년 나이 기준을 모든 범죄에 대해 일괄적으로 적용할지, 한 살 더 내릴지를 놓고선 의견 수렴을 추가로 진행한다.
원민경 성평등가족부 장관은 14일 국무회의에서 “시민참여단 숙의 결과와 협의체 결론을 종합해 강력·중대·반복 범죄에 한해 나이를 만 13세 미만으로 1세 하향을 검토하되 협의체에서 제시한 소년사법 체계 전반의 개선 대책을 함께 추진해야 한다”고 밝혔다.
현행법상 만 14세 미만은 촉법소년으로 형사처벌을 받지 않는다. 이 중 만 10~13세인 촉법소년은 경찰이 모든 사건을 법원 소년부로 송치하고, 법원은 심리를 거쳐 보호처분이나 불처분 등을 결정한다. 만약 이 기준이 만 13세 미만으로 좁아지면 만 13세인 중학교 1학년도 형사처벌 대상이 된다.
성평등부는 앞서 촉법소년 나이 기준에 관해 공론화를 진행했고, 이때 모인 시민참여단(212명)의 의견은 강력·중대·반복 범죄에 한해 하향(46.7%), 모든 범죄에 대해 일괄 하향(30.2%), 현행 유지(17.0%) 순이었다.
이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “낮추긴 낮춰야 할 것 같다. 현재 상태를 유지해야 한다는 건 아닌 것 같다”면서 “일률적으로 두세 살씩 낮추는 것은 너무 과한 것 같긴 하다. 만약에 논의한다면 한 살 정도”라고 말했다.
성평등부가 제안한 ‘조건부 하향’에 대해 이 대통령은 “너무 미약하지 않나”라며 “전 세계적으로 12세로 하는 경우도 꽤 많지 않나”라는 의견을 내놨다.
이 대통령은 이날 입법 논의에 묶여 있는 임신 중지 약물 사용을 허용하는 방안을 마련하라고 지시했다. 이 대통령은 “낙태 허용범위 논쟁이 안 끝나면서 허용하지 않다 보니까 현실적으로 필요한 여성들이 해외 직구를 통해 복용하다 보니 사고도 나고 있다”며 “이렇게 두는 건 무책임하다는 생각이 든다”고 말했다.
이어 “대체 입법이 마련되기 전이라도 의사가 재량으로 처방 여부를 판단하도록 하는 방법도 있을 것 같다”고 대안을 제시했다. 앞서 원 장관은 서울신문과의 인터뷰에서 “직을 걸겠다는 각오로 임기 내에 추진하겠다”고 언급한 바 있다.
식약처 관계자는 “현행법상 약물에 의한 임신 중지가 허용되지 않아 허용 여부와 임신 주수 등 법적 기준이 먼저 정리돼야 의약품 허가 절차를 진행할 수 있다”면서도 “대통령 지시에 따라 관계 부처와 현행 법체계 안에서 가능한 방안과 법 개정 추진 여부를 협의하겠다”고 말했다.
세종 김우진·이현정 기자
세줄 요약
- 촉법소년 기준 만 13세 하향 검토
- 강력·중대·반복 범죄 중심 적용 논의
- 대통령, 조건부 하향은 너무 약하다 지적
2026-07-15 10면
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