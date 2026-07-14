사회 [포토] ‘육아로 바쁜’ 꾀꼬리 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/14/20260714800008 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-14 16:49 입력 2026-07-14 16:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 꾀꼬리의 모정폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 꾀꼬리의 모정폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 폭염 속 꾀꼬리의 육추폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 폭염 속 꾀꼬리의 육추폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 한시도 쉴 틈 없는 육추폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 한시도 쉴 틈 없는 육추폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 이미지 확대 폭염 속 꾀꼬리의 육추폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 2026.7.14 연합뉴스 폭염이 이어진 14일 강원 강릉시 강동면의 한 숲에서 꾀꼬리가 둥지 속 새끼에게 먹일 먹이를 물어 나르고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 사진이 촬영된 지역은? 강원 강릉시 경기 용인시