조희대 대법원장 의전 차량 정읍서 추돌사고…3명 부상

세줄 요약 정읍 교차로서 의전 차량과 승용차 충돌

승용차 운전자·경호 인력 등 3명 경상

조 대법원장은 다른 차량 탑승으로 피해

이미지 확대 조희대 대법원장. 서울신문 DB

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전북 정읍시 한 도로에서 조희대 대법원장 의전 차량과 승용차가 충돌하는 사고가 발생했다. 당시 조 대법원장은 다른 차량에 타고 있어 사고를 피했다.정읍경찰서 등에 따르면 14일 오후 2시 20분쯤 정읍 옹동면의 한 교차로에서 승용차 한 대가 조 대법원장의 의전 차량 4대 중 한 대를 들이받았다.이 사고로 승용차 운전자 A(60대) 씨와 경호 차량에 타고 있던 B(40대) 씨, C(50대) 씨 등 3명이 경미한 부상을 입고 병원에 옮겨졌다.조 대법원장이 탑승한 차량은 사고가 발생하기 전 해당 교차로를 이미 빠져나갔던 것으로 파악됐다.이날 조 대법원장은 지방법원 순회 방문 일정을 소화 중이었던 것으로 알려졌다.경찰은 A 씨가 교차로 적색 점멸등에도 속도를 줄이지 않고 달리다 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.설정욱 기자