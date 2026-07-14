한양사이버대 AI응용소프트웨어공학과, ‘K 해커톤’ 우수상

이미지 확대 (사)한국컴퓨터정보학회가 주최한 ‘2026 K-Hackathon for Global’에서 우수상을 수상한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 한양사이버대학교 제공

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한양사이버대학교 AI응용소프트웨어공학과 조창래, 박현진 학생 연합팀이 ‘2026 K-Hackathon for Global’에서 우수상(3위)을 수상했다고 14일 밝혔다.사단법인 한국컴퓨터정보학회가 주최한 이번 대회는 실무 중심의 프로젝트 경진대회로, 기업 정보시스템 개발 플랫폼인 ‘플렉스튜디오(Flextudio)’를 활용해 전사적 자원관리(ERP) 기반의 정보시스템을 구축하는 것이 핵심 과제였다. 국내 22개 대학을 포함해 키르기스스탄 대학까지 참가한 이번 대회에서 한양사이버대 팀은 독창적인 솔루션을 선보이며 상위권에 이름을 올렸다.수상팀이 개발한 ‘워플(WorkPle)’은 기업 현장 관리직과 근로자를 위한 웹·앱 기반 정보시스템이다. 단순히 ERP 개념을 차용하는 데 그치지 않고, 현장 실무자의 업무 효율성을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 특히 대회 기간 주어진 24시간 동안 기획부터 구현까지 완벽하게 수행하며 높은 평가를 받았다.지도교수인 민연아 교수는 “학생들이 교내에서 쌓은 실무 역량이 다양한 환경의 팀원들과 만나 시너지를 낸 결과”라며 “앞으로도 현장 중심 프로젝트 참여를 적극 지원해 문제 해결 능력을 갖춘 인재를 양성하겠다”고 말했다.박영주 기자