사회 목공예 실습하는 어린이 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/14/20260714500189 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-14 15:44 입력 2026-07-14 15:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 14일 서울 양재동 aT센터에서 열린 진로직업박람회를 찾은 사람들이 전시 관람 및 체험을 하고 있다. 2026.7.14 도준석 전문기자 14일 서울 양재동 aT센터에서 열린 진로직업박람회를 찾은 사람들이 전시 관람 및 체험을 하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 기사가 다루고 있는 주요 행사는 무엇인가요? 진로직업박람회 취업설명회