오송 참사 3년 만에…정부·유가족 첫 공동추모식

15일 충북도청 대회의실에서 추모식 개최

이미지 확대 2023년 7월 청주 오송지하차도 참사 당시 현장 모습. 서울신문DB

14명이 숨진 오송 지하차도 참사 3년 만에 정부와 유가족이 첫 공동 추모식을 연다.

이미지 확대 이재명 대통령, 오송 참사 2주기 추모 이재명 대통령이 오송 참사 2주기를 앞두고 지난해 7월 14일 충북 청주시 오송읍 궁평2지하차도를 방문해 헌화하고 있다. 2023년 7월 15일 오송 궁평2지하차도에서는 인근 미호강이 범람하며 침수되는 사고가 발생해 14명이 숨졌다.대통령실통신사진기자단

이미지 확대 2023년 7월 29일 당시 충북도청 신관에 마련된 오송 궁평2지하차도 참사 희생자 합동분향소. 남인우 기자

이미지 확대 오송 지하차도 참사 생존자협의회 오송 지하차도 참사 생존자협의회는 2023년 8월 16일 오전 도청 기자회견실에서 “참사는 명백한 중대 시민 재해”라며 김영환 충북도지사와 이범석 청주시장, 이상래 행정중심복합도시건설청장 등 6명을 검찰에 고소하겠다고 밝혔다. 연합뉴스

이미지 확대 2024년 10월 28일 14명이 숨진 참사 이후 핸드레일과 비상사다리, 인명구조함 등이 보강설치된 청주 오송읍 궁평2지하차도 내부. 충북도 제공.

세줄 요약 정부·유가족 첫 공동추모식 개최

침수심 기준 15㎝→5㎝로 강화

자동 차단시설·담당자 4명 의무화

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행정안전부는 15일 충청북도청 대회의실에서 ‘7·15 오송 지하차도 참사 3주기 추모식’을 연다고 14일 밝혔다. ‘오송 참사 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일로’란 주제로 열리는 추모식에는 충청북도와 청주시, 유가족, 생존자 등 생존자협의회 시민단체 200여명이 참석한다.그동안 유가족·생존자협의회와 시민단체가 주관해온 행사를 정부와 지방정부가 공동으로 주최하게 된 것이다. 참석자들은 본행사에 앞서 청주시청 임시청사에 마련된 시민분향소를 방문할 예정이다.행안부는 사고 이후 침수 위험이 큰 지하차도의 경우 진입 통제기준이 되는 최대 침수심을 15㎝에서 5㎝로 강화했다. 또 하천에 인접하거나 침수 우려가 큰 지하차도에는 원격 제어가 가능한 자동 진입 차단시설 설치를 의무화하는 등 지하차도 침수 사고 재발 방지를 위한 안전대책을 추진했다.현장 초기대응 공백을 막기 위해 지하차도마다 담당자 4명을 지정하고 대피 유도시설과 폐쇄회로(CC)TV 등도 확충했다.윤호중 행안부 장관은 “오송 참사는 우리 사회가 잊어서는 안 되는 아픈 기억”이라며 “다시는 무고한 국민이 허망하게 희생되지 않도록 안전한 대한민국을 만들겠다”고 말했다.오송 지하차도 참사는 2023년 7월 오전 충북 청주시 흥덕구 오송읍 궁평2지하차도에서 발생한 대규모 침수 재난이다. 당시 오전 8시 40분쯤 집중호우로 미호강 인근 임시제방이 무너지면서 제방에서 약 500m 떨어진 지하차도로 약 6만t의 물이 2~3분 만에 쏟아져 들어왔다. 이로 인해 지하차도 내부의 차량 17대와 시내버스 등이 침수됐고 탈출하지 못한 시민 14명이 목숨을 잃었다.국무조정실은 감찰을 벌인 결과 사고를 예방할 수 있었던 ‘복합적 인재’로 결론을 내렸다. 당시 호우에 터져버린 미호강 임시제방은 부실하게 설치·관리됐고 참사 전 홍수 위험 신고와 112 신고가 23차례나 접수됐는데도 초동 대응 조치는 없었다. 특히 홍수 경보 발령에도 지하차도 차량 통제조차 이뤄지지 않는 등 지방자치단체, 경찰, 소방, 공사 발주기관 간 대응 체계가 제대로 작동하지 않았다. 국조실은 사고 관련해 36명을 검찰에 수사 의뢰했고 63명의 공직자에 대한 징계를 요구했다.세종 강주리 기자