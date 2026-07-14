세종대·동국대 ‘지능IoT 공동학위’ 띄운다… 내년부터 시범 운영

세줄 요약 세종대·동국대 지능IoT 공동학위 협약 체결

2027학년도부터 시범 운영, 총장 공동명의 학위증

표준교육과정 기반 융합 인재 양성 추진

이미지 확대 엄종화(왼쪽) 세종대 총장과 윤재웅 동국대 총장이 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. 세종대 제공

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세종대학교와 동국대학교가 ‘지능형 사물인터넷(IoT)’ 분야의 융합 인재 양성을 위해 손을 잡았다. 양교는 최근 공동학위제 운영 협약을 체결하고 2027학년도부터 본격적인 시범 운영에 들어간다고 14일 밝혔다.이번 협약은 교육부 첨단분야 혁신융합대학사업의 일환으로 추진됐다. 양교는 그동안 5개 대학 컨소시엄을 통해 개발한 ‘지능IoT학과 표준교육과정’을 기반으로 공동학위제를 도입한다. 해당 과정을 이수한 학생에게는 양교 총장 공동명의의 학위증이 수여된다.학생들은 양교 어디서 학습하더라도 동등한 품질의 교육과 학위 가치를 누릴 수 있게 된다. 세종대와 동국대는 이번 협약을 시작으로 교원과 교육과정, 산학 자원을 적극 연계해 지능IoT 분야의 글로벌 경쟁력을 갖춘 핵심 인재를 길러낼 방침이다.엄종화 세종대 총장은 “전문성과 AI 융합 역량을 갖춘 ‘자율형 사물인터넷’ 시대의 핵심 인재를 양성하겠다”고 밝혔으며 윤재웅 동국대 총장도 “양교의 강점을 결합해 학습 과정에서 동일한 교육 가치를 제공하겠다”고 강조했다.공동학위제는 세종대와 동국대 시범 운영 성과를 바탕으로 향후 컨소시엄 내 다른 참여 대학으로 단계적으로 확산될 예정이다.박영주 기자