사이버한국외대 문휘창 총장, 동대문구 취약계층 위해 2400만원 기탁

이미지 확대 문휘창(왼쪽) 사이버한국외대 총장과 최동민 동대문구청장이 지난 9일 서울 동대문구청에서 열린 ‘문휘창 희망장학금’ 기탁식에서 기념촬영을 하고 있다. 사이버한국외대 제공

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사이버한국외국어대학교는 문휘창 본교 총장이 지난 9일 서울 동대문구청을 방문해 관내 취약계층 학생들을 위한 총 2400만원 규모의 장학금을 기부하기로 약정하고 기탁식을 가졌다고 14일 밝혔다.이번 장학금은 지역사회와의 상생 협력과 인재 육성을 위해 마련됐다. 문 총장은 임기 4년 동안 매년 상하반기 두 차례씩 총 8회에 걸쳐 장학금을 전달할 예정이다. 장학생은 동대문구청이 복지 사각지대에 놓인 학생 가운데 반기별 6명을 선발해 ‘문휘창 희망장학금’을 지급한다.기탁식에는 문 총장과 대학 관계자, 최동민 동대문구청장 등 구청 관계자가 참석했다. 문 총장은 “장학금이 지역 학생들이 꿈을 키우는 데 도움이 되길 바란다”며 “동대문구가 교육과 국제화의 중심 도시로 발전하길 기대한다”고 말했다.최 구청장은 “지역 교육 발전과 취약계층 지원을 위한 뜻깊은 기부에 감사드린다”며 “교육복지 확대와 인재 양성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.김태곤 리포터