해남군 ‘제1호 RE100 국가산단’ 유치 총력전

명현관군수, 산자부 방문 특별법 제정 건의

17조 규모 ‘솔라시도’를 재생에너지 메카로

이미지 확대 명현관 군수와 군 관계자들은 산업통상자원부를 찾아 ‘해남 솔라시도 RE100 국가산단 1호 지정’을 강력히 건의했다. 해남군 제공

세줄 요약 솔라시도 RE100 국가산단 유치 총력전

산업부 방문해 특별법 제정 촉구

AI센터·대규모 투자 연계 강조

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전남광주 해남군이 탄소중립 시대의 핵심 거점으로 도약하기 위해 ‘RE100(재생에너지 100% 사용) 국가산업단지’ 유치에 사활을 걸고 나섰다. 미래 산업의 명운이 걸린 재생에너지 자립도시 조성을 위해 정부를 설득하며 광폭 행보를 이어가는 모습이다.14일 해남군에 따르면, 명현관 군수를 비롯한 군 관계자들은 13일 업통상자원부를 전격 방문해 해남 ‘솔라시도’ 일대를 대한민국 제1호 RE100 국가산업단지로 지정해 줄 것을 강력히 건의했다.명 군수는 이날 문신학 산업부 차관과의 면담에서 현재 국회 상임위원회 심사 단계에 머물러 있는 ‘재생에너지 자립도시 조성에 관한 특별법’의 조속한 제정을 촉구했다.명 군수는 “오는 7월 착공을 앞둔 국가 AI(인공지능) 컴퓨팅 센터와 정부의 3대 메가 프로젝트를 필두로 향후 17조 원 규모의 대규모 투자가 가시화되고 있다”며 “각종 연구기관과 기업이 집적되는 산업 클러스터 구축을 위해 국가산단 지정은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제”라고 강조했다.해남군이 제정을 건의한 특별법은 산업시설·배후정주·재생에너지 집적화·분산형 전력망 지구를 하나의 체계로 통합 관리하는 내용을 골자로 한다. 특히 특별회계 설치를 통한 재정 지원은 물론, 조세와 부담금 감면 등 파격적인 혜택을 명문화해 기업 유치의 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.이와 함께 명 군수는 호남권 반도체 클러스터 구축 시 솔라시도를 포함한 통합 인프라 설계와 더불어, 광역교통망 확충 및 정주 여건 개선 등 지역 균형 발전을 위한 다각적인 지원책도 함께 요청했다.해남군 관계자는 “해남은 이미 안정적이고 경쟁력 있는 재생에너지 공급 체계를 갖추고 있어 에너지 자립도시의 최적지로 평가받고 있다”며 “RE100 국가산단의 가장 유력한 후보지로서 특별법 제정을 통해 사업 추진에 속도를 내겠다”고 밝혔다.해남 서미애 기자