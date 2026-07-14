만남에서 그치지 않는 지자체들…결실 맺을 때까지 지원

세줄 요약 청년 만남 지원, 결혼·정착까지 확대

경주 첫 성혼 부부에 축하금 200만원 지급

인천·함평도 혜택과 프로그램 강화

이미지 확대 경북 경주시가 청년 만남 지원 사업을 통해 결혼에 성공한 부부에게 결혼 축하금을 전달하고 있다. 경주시 제공

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지방자치단체들이 청년들의 단순 만남을 넘어 결혼까지 이어질 수 있도록 지원을 확대하고 있다.경북 경주시는 자체 만남 지원 사업으로 만나 결혼에 성공한 첫 부부에게 결혼 축하금 200만원을 지역 화폐로 지급했다고 14일 밝혔다. 지난해 6월 만남 지원 사업을 통해 인연을 맺은 두 사람은 오는 9월 결혼식을 올릴 예정이다.시는 올해부터 만남 지원 사업을 통해 성혼한 커플에게 지역화폐인 경주페이를 결혼 축하금으로 지원하고 있다. 2025년 이후 시행된 사업을 통해 결혼한 부부 중 혼인신고를 마치고, 모두 경주에 주민등록을 둬야 한다.인천시는 올해 총 5차례 만남 지원 사업인 ‘아이플러스 이어드림’을 진행한다. 회차별로 남녀 50명씩을 모집한다. 참가자들의 만남이 결혼으로 이어질 수 있도록 건강검진, 치과 치료, 예방접종 비용 할인 혜택을 지원한다. 또한 신혼 가전제품 구매 시 사은품도 제공할 예정이다.전남광주시 함평군은 전문 대행업체를 통해 지역 청년들의 만남을 지원하고 있다. 지원자들에게는 연애 특강과 로테이션 데이트, 와인 파티 등 다양한 프로그램을 제공해 만남으로 이어지도록 돕는다. 특히 군은 행사를 통해 만난 커플이 결혼할 경우 기존 결혼 축하금 600만원을 포함해 총 1000만원 상당 인센티브를 지급할 계획이다.주낙영 경주시장은 “청년들의 소중한 인연이 결혼이라는 아름다운 결실로 이어지도록 돕겠다”며 “앞으로도 청년들이 경주에서 만나 가정을 이루고 안정적으로 정착할 수 있도록 청년 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자