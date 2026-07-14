체면 접고 양산 편 남자들… 눈치보기엔 오늘도 최고 36도

불볕더위가 바꾼 거리 풍경

이미지 확대 폭염이 갈수록 거세지면서 중년 여성의 전유물로 여겨졌던 양산이 남성들에게도 일상적인 더위 대비용품으로 자리잡고 있다. 사진은 폭염주의보가 발효된 13일 서울 동대문구 대학가에서 양산을 쓴 대학생들(왼쪽)·체크무늬 양산을 쓴 남자 대학생(가운데)·용산역 인근 횡단보도에서 양산을 쓰고 걸어가는 한 남성(오른쪽).

이지 기자·연합뉴스

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세줄 요약 폭염 속 남성 양산 사용 확산

체감 더위 3.6도 낮춘다는 연구

우양산 매출 증가와 수요 확대

2026-07-14 12면

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서울 전역에 폭염특보가 내려진 13일 정오 서울 마포구 공덕역 앞. 점심시간을 맞아 건물 밖으로 나온 직장인들은 내리쬐는 햇볕을 피해 삼삼오오 양산을 펼쳐 들었다. 20대부터 50대까지 양산을 든 남성들이 심심찮게 눈에 띄었고, 양산을 함께 나눠쓰기도 했다.갈수록 심해지는 더위 속에 중년 여성의 전유물로 여겨졌던 양산이 청년과 남성들 사이에서도 폭염을 견디기 위한 일상용품으로 자리잡고 있다. 2년 전부터 양산을 챙겨 다닌다는 30대 남성 이주영(31)씨는 “예전에는 양산이 여성스럽다는 인식이 있었지만 쓰고 안 쓰고의 차이가 커 무조건 챙긴다”며 “회사에서도 남자 팀원 2~3명이 양산을 쓴다”고 말했다.서울 동대문구 대학가에도 양산을 든 남성 청년들이 적지 않았다. 대학생 김모(21)씨는 “지난해 양산 없이 다니다 피부가 빨갛게 익어 고생했다”며 “올해는 반팔을 입을 때부터 챙기는 필수품”이라고 말했다. 남자 동기들과 같이 양산을 쓰고 가던 최모(25)씨도 “살인적인 더위를 피하는 데 남녀가 어디 있겠냐”며 “주변 또래 중에서도 양산을 쓰는 남자들이 늘고 있다”고 했다.양산의 효과는 연구에서도 확인된다. 일본 쓰쿠바대 연구진이 2024년 발표한 연구에 따르면 양산을 쓰면 햇볕을 그대로 맞았을 때보다 기온과 습도, 복사열 등을 종합한 더위 수준이 평균 3.6도 낮아졌다.성별이나 연령에 관계없이 뜨거운 햇볕을 가리기 위해 양산을 찾는 이들이 늘면서 양산 디자인도 단순해지는 추세다. 남색 양산을 든 동대문구 주민 한모(66)씨는 얼굴의 검버섯을 가리키며 “몇십 년 전과 달리 이제는 양산 없이 다니지 못할 만큼 뜨겁고 자외선이 강하다”며 “아내 양산은 레이스가 있어 들기 망설여졌지만, 요즘은 단순한 디자인도 잘 나와서 괜찮다”고 말했다.양산 수요도 증가 추세다. 다이소에 따르면 지난달 우양산 매출은 지난해 같은 기간보다 약 15% 증가했다. 다이소 관계자는 “남녀 모두 사용할 수 있는 무난한 디자인에 우산도 겸하는 우양산을 출시하면서 이를 찾는 남성 고객들이 많아졌다”고 말했다.올여름은 역대 두 번째로 더웠던 지난해보다 기온이 더 올라갈 것으로 예상된다. 기상청에 따르면 지난해 6~8월 전국 평균기온은 25.7도로, 기상관측망이 전국적으로 확충된 1973년 이후 가장 높았다. 올해 7~8월 평균기온이 평년보다 높을 확률도 60%로 전망됐다.14일 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 25~36도, 15일 아침 최저기온은 21~27도, 낮 최고기온은 24~36도로 예보됐다. 14일은 찜통더위가 이어지는 가운데 제주도에서 새벽부터 시작한 비는 오전부터 수도권과 충남에도 내리고, 밤엔 전국으로 확대된다. 질병관리청에 따르면 폭염중대경보가 발령된 지난 12일 하루에만 온열질환자가 88명 발생했다. 12일까지 올해 누적 온열질환자는 741명이다.서울 손지연·이지·정회하·세종 이현정 기자