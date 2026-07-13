오송 참사 피해자 심리적 고통 여전...61% 우울 증상

세줄 요약 오송 참사 피해자, 3년 뒤에도 심리 고통 지속

우울 증상 61%로 증가, 수면장애도 여전

전문가, 장기적 심리 지원 필요성 강조

이미지 확대 오송 참사 희생자 추모 현판이 걸린 청주 오송궁평2지하차도. 충북도 제공.

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청주 오송 지하차도 참사 생존자와 유가족 등 피해자들이 참사 발생 3년이 지났지만 여전히 수면장애와 우울 증상 등으로 고통받는 것으로 나타났다.한국도로교통공단 TBN충북교통방송과 충북대학교 심리학과는 13일 충북교통방송 청사 1층 공개홀에서 ‘7·15 오송 참사 피해자 추적조사 결과 보고회’를 열었다.보고회에 따르면 참사 4개월 후 임상적 수면 문제를 겪고 있다는 답변이 56%였으나 이후 감소 추세를 보였다. 하지만 지난 5월 조사에서 52%가 위험군으로 확인됐다. 피해자들의 수면장애가 크게 개선되지 않은 것이다.우울 증상은 오히려 심해졌다. 참사 4개월 후 우울 증상이 있다는 답변이 56%였으나 지난 5월 조사에선 61%로 증가했다.PTSD(외상 후 스트레스)도 여전한 것으로 나타났다.지난 5월 조사에서 외상 후 스트레스 증상을 보이는 피해자 비율이 61%에 달했다. 참사 4개월 후 조사 결과인 69%와 큰 차이가 없다.사별 후 심리적 부적응을 측정하는 사별 비애 증상 역시 지난 5월 조사(88%)와 참사 4개월 후(95%) 조사 결과가 비슷했다.충북대 심리학과 관계자는 “주요 심리적 후유증은 대부분 완화되지 못하고 지속적으로 높은 수준”이라며 “장기적인 심리 지원이 필요하다”고 조언했다.참사 이후 복구 과정이 잘 이뤄졌는가와 우리 사회를 안전하다고 인식하는 정도를 묻는 질문에는 ‘아니다’라는 응답이 대부분을 차지했다. 2차 피해 경험은 사회관계망서비스(SNS) 공간에서 가장 많이 받는 것으로 분석됐다.충북교통방송과 충북대 심리학과는 지금까지 총 7차례 조사를 진행했다. 가장 최근에 실시된 지난 5월 조사에는 23명이 참여했다.청주 오송 지하차도 참사는 2023년 7월 15일 오전 발생했다. 미호강 임시제방이 무너지면서 범람한 강물이 오송 궁평2지하차도를 덮쳐 14명이 숨졌다.청주 남인우 기자