부산시, 산업부 ‘산단 엣지 AIDC 실증 사업’ 공모 선정

이미지 확대 엣지 AI 데이터 센터 개요 엣지 AI 데이터 센터 개요. 부산시 제공

부산시는 산업통상부 주관 ‘2026년 산업단지 엣지 AIDC 실증 시범사업’ 공모에 ‘부산 조선·해양 엣지 AI 데이터센터 구축사업’이 선정됐다고 13일 밝혔다.





이번 사업은 산업단지 입주기업이 개별적으로 구축하기 어려운 인공지능(AI) 연산 인프라를 공용으로 제공해 인공지능 전환(AX)을 촉진하는 사업이다.

이 사업을 통해 명지녹산국가산업단지에 전국 산업단지 최초로 그래픽처리장치(GPU)와 국산 신경망처리장치(NPU) 기반의 엣지 AI 데이터센터를 구축할 계획이다.

시는 2026년 12월 베타 오픈을 목표로 설계·구축을 추진하며, 의무 운영 기간(5년) 종료 후에도 자립 운영이 가능한 모델을 구축해 향후 동남권·대불·군산 등 조선산업벨트로 확산할 방침이다.

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시는부산 신정훈 기자