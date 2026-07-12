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폭염에 피어오르는 아지랑이

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-07-12 15:12
입력 2026-07-12 15:12
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서울 한낮 기온이 35도까지 오르며 무더운 날씨를 보인 12일 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.7.12 홍윤기 기자
서울 한낮 기온이 35도까지 오르며 무더운 날씨를 보인 12일 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.7.12 홍윤기 기자


서울 한낮 기온이 35도까지 오르며 무더운 날씨를 보인 12일 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르고 있다.

홍윤기 기자
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