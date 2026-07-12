폭염에 피어오르는 아지랑이

이미지 확대 서울 한낮 기온이 35도까지 오르며 무더운 날씨를 보인 12일 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르고 있다. 2026.7.12 홍윤기 기자

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서울 한낮 기온이 35도까지 오르며 무더운 날씨를 보인 12일 서울 영등포구 여의대로에 아지랑이가 피어오르고 있다.홍윤기 기자