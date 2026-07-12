전북 금융타운 조성 다시 달린다…2030년 목표로 사업 제안 공모

세줄 요약 전북 금융타운 조성 공모 재개 발표

전주 국민연금공단 인근 민간투자 추진

2030년 완공 목표로 사업 속도전

이미지 확대 전북혁신도시 야경. 출처 국토부 혁신도시발전추진단.

수년간 공회전만 거듭했던 전북 금융타운 조성 사업이 재개된다.

국제금융센터 건립 사업은 금융중심지 지정 지연과 부동산 경기 침체 등으로 오랜 기간 진척이 없었다.

그러나 최근 국내외 대형 자산운용사들이 잇따라 전북 이전을 추진하면서 사업이 급진전하고 있다.

도는 공모를 통해 사업 제안서를 받고 심사를 거쳐 오는 8월 중에 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

제안서는 단계별 건립(1단계 전북국제금융센터, 2단계 호텔·컨벤션) 또는 일괄 건립 등 금융타운 조성 사업 추진 방안을 규격에 맞게 자유롭게 작성하면 된다.

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전북도는 오는 30일까지 ‘전북국제금융센터 등 금융타운 조성 사업 제안 공모’를 진행한다고 12일 밝혔다.금융타운은 전주시 국민연금공단 인근에 민간투자(SPC) 방식으로 3만 3256.8㎡(1만 60평) 부지에 전북국제금융센터와 호텔, 컨벤션 등을 조성하는 사업이다. 오는 2030년 완공을 목표로 한다.신한금융그룹이 지난 2월 전북 금융허브를 출범했고, 이달 초에는 KB금융타운이 문을 열었다. 또 우리금융그룹은 5년간 1조 6000억원 규모 투자 계획을, 하나금융그룹은 자본시장 관련 기능을 통합한 원-루프(One-Roof) 센터를 신설해 계열사 인력 150여 명을 재배치할 계획을 밝힌 바 있다.도는 대형 민간 금융사의 잇단 투자를 전환점으로 보고 금융중심지 지정 추진과 연계한 전북국제금융센터 건립 사업에 다시 속도를 내기로 했다.도 관계자는 “금융기관 집적과 금융 공공기관 이전 기대, 금융중심지 지정 추진이 맞물리며 상황이 분명히 달라지고 있다”며 “변화된 여건을 기회로 삼아 전북국제금융센터 조기 완공을 목표로 속도감 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.설정욱 기자