청주시 밭농사 기계화로 농작업 시간 45% 줄인다

세줄 요약 청주시, 밭농업 기계화 공동영농 시범사업 추진

오창농협 감자작목반에 농기계 8종 24대 보급

농작업 시간 45% 감소, 생산비 절감 기대

이미지 확대 청주시청.

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청주시가 농작업 시간을 절반가량 줄일 수 있는 기계화 사업에 나선다.12일 시에 따르면 농촌 일손 부족 해소 등을 위해 ‘중소규모형 밭농업 기계화 공동영농 확산 시범사업’이 추진된다.시는 오창농협 감자작목반을 사업 대상으로 선정하고, 총사업비 6억원(국비 50%, 시비 50%)을 투입할 계획이다.시는 작목반에 수확기 등 노동력 절감형 농기계 8종 24대를 보급하고, 감자 선별시스템을 구축한다. 비료 등 농자재를 지원하고, 기계화 재배기술 교육과 현장 컨설팅, 파종·수확 시연회 등도 추진한다.이를 통해 파종, 수확, 선별, 출하 등 밭작물 생산 전 과정에 적합한 기계화 모델을 구축하면 농작업 시간이 1㏊당 16.20시간에서 8.90시간으로 약 45% 감소할 것으로 기대된다. 생산비는 1㏊당 293만 4000원에서 189만 4000원으로 절감될 것으로 예상된다.오창농협 감자작목반은 오창읍 지역 81개 농가로 구성돼 있으며, 37㏊ 규모의 감자 재배단지를 운영 중이다.시 관계자는 “향후 콩을 비롯한 지역 주요 밭작물에도 확대 적용할 계획”이라며 “밭농업 기계화를 확대해 안정적인 농업소득 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.청주 남인우 기자