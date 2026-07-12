서울시, ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 7월부터 정례 운영…10명 중 9명 시민 ‘만족’

오세훈, 오늘 아침 열린 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 참여
서울시는 서울형 아침운동 프로그램인 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 이달부터 정례 운영한다고 12일 밝혔다. 운영 공간도 서울 곳곳으로 늘린다.
‘쉬엄쉬엄 모닝’은 오세훈 시장의 제안으로 지난 3월 선보인 프로그램으로 기록을 겨루는 방식이 아닌 누구나 자신의 체력과 상황에 맞춰 자유롭게 참여할 수 있도록 기획된 시 대표 생활 체육 행사다. 시의 지난 상반기 3회 시범 운영 결과 시민 만족도는 90.4%, 재참여 의향은 96.1%를 기록했다. 시범 운영 기간 총 2만 5726명의 시민이 참여했다.
시는 이날 정례 운영의 시작으로 오전 7시부터 9시까지 열리는 여의도 코스를 선보였다. 시민, 가족 단위 참가자, 외국인 관광객 등 3800여명이 참여했다. 참가자들은 여의도공원 문화의 마당에서 출발해 여의대로와 마포대교를 왕복하는 약 5㎞ 구간을 달리거나 걸으며 도심에서 아침운동을 즐겼다.
시는 오는 19일과 26일에는 서울광장 일대에서 도심권 코스를 처음 선보인다. 서울광장을 출발해 세종대로 사거리부터 숭례문 오거리까지 이어지는 약 2㎞ 구간이다. 행사장에서는 ‘찾아가는 서울체력장’, 스트레칭존, 포토존 등 다양한 프로그램도 운영된다. 참가자들은 운동뿐 아니라 체력 측정과 건강 프로그램도 체험하며 자신에게 맞는 건강 관리 방법도 확인할 수 있다.
‘쉬엄쉬엄 모닝’에 참여한 오 시장은 “시민들이 도심 곳곳에서 걷고, 뛰고, 자전거를 타고 건강하게 주말 아침을 맞이할 수 있는 일상이 바로 서울시가 꿈꾸는 건강도시”라며 “삶의 질이 높은 글로벌 도시가 되기 위한 첫 번째 조건은 시민들의 건강”이라고 말했다.
송현주 기자
세줄 요약
- 서울시, 아침운동 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 정례화
- 시범 운영 만족도 90.4%, 재참여 의향 96.1%
- 여의도 이어 서울광장 등 도심권 확대
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