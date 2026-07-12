서울시, ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 7월부터 정례 운영…10명 중 9명 시민 ‘만족’

오세훈, 오늘 아침 열린 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 참여

이미지 확대 오세훈 서울시장이 12일 여의도공원과 마포대로에서 진행된 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 완주 후 결승선을 통과하고 있다.

서울시 제공

‘쉬엄쉬엄 모닝’은 오세훈 시장의 제안으로 지난 3월 선보인 프로그램으로 기록을 겨루는 방식이 아닌 누구나 자신의 체력과 상황에 맞춰 자유롭게 참여할 수 있도록 기획된 시 대표 생활 체육 행사다.

시의 지난 상반기 3회 시범 운영 결과 시민 만족도는 90.4%, 재참여 의향은 96.1%를 기록했다. 시범 운영 기간

총 2만 5726명의 시민이 참여했다.

오전 7시부터 9시까지 열리는 여의도 코스를 선보였다.

참가자들은 여의도공원 문화의 마당에서 출발해 여의대로와 마포대교를 왕복하는 약 5

구간을 달리거나 걸으며 도심에서 아침운동을 즐겼다.

행사장에서는 ‘찾아가는 서울체력장’, 스트레칭존, 포토존 등 다양한 프로그램도 운영된다. 참가자들은 운동뿐 아니라 체력 측정과 건강 프로그램도 체험하며 자신에게 맞는 건강 관리 방법도 확인할 수 있다.

“시민들이 도심 곳곳에서 걷고, 뛰고, 자전거를 타고 건강하게 주말 아침을 맞이할 수 있는 일상이 바로 서울시가 꿈꾸는 건강도시”라며

“삶의 질이 높은 글로벌 도시가 되기 위한 첫 번째 조건은 시민들의 건강”이라고 말했다.

세줄 요약 서울시, 아침운동 ‘쉬엄쉬엄 모닝’ 정례화

시범 운영 만족도 90.4%, 재참여 의향 96.1%

여의도 이어 서울광장 등 도심권 확대

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서울시는 서울형 아침운동 프로그램인 ‘쉬엄쉬엄 모닝’을 이달부터 정례 운영한다고 12일 밝혔다. 운영 공간도 서울 곳곳으로 늘린다.시는 이날 정례 운영의 시작으로시민, 가족 단위 참가자, 외국인 관광객 등 3800여명이 참여했다.시는 오는 19일과 26일에는 서울광장 일대에서 도심권 코스를 처음 선보인다. 서울광장을 출발해 세종대로 사거리부터 숭례문 오거리까지 이어지는 약 2㎞ 구간이다.‘쉬엄쉬엄 모닝’에 참여한 오 시장은송현주 기자