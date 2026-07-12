경북 포항·경산에 사상 첫 폭염중대경보 발령…“야외 활동 즉각 중단”

경북 포항·경산 폭염중대경보 발령

일 최고 체감온도 38도 이상 예상

경북남부 외 전국 대부분도 폭염경보

야외활동 중단·대피·수분보충 권고

이미지 확대 대구에 폭염 경보가 발효된 11일 대구 중구 공평네거리에서 시민들이 지열로 인한 아지랑이가 피어오르는 도로 위를 지나가고 있다. 연합뉴스 2026.7.11

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경북 포항과 경산에 12일 오전 10시 사상 첫 폭염중대경보가 발령됐다. 해당 지역 주민은 즉각 야외 활동을 중단하고 냉방시설이나 그늘로 대피를 권고한다.폭염중대경보는 일일 체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 일 최고 체감온도가 38도 이상 또는 일 최고기온 39도 이상인 상황이 하루 이상 이어질 것으로 예상될 때 발령된다.정부는 기후변화로 ‘극한 폭염’이 이어지자 올해 폭염중대경보 제도를 새롭게 도입했다. 현재 우리나라 대기는 뜨거운 공기가 두껍게 쌓여 있다. 상층에는 티베트고기압, 중·하층에는 북태평양 고기압이 동시에 영향을 미치며 지난 10일부터 전국 기온이 상승하고 있다. 경북남부 외에도 전국 대부분 지역에 폭염경보가 발효중이다.폭염중대경보가 발령된 지역에는 ‘생존을 위한 3단계 행동수칙’ 실천이 권고된다. 행동수칙은 지금 즉시 모든 야외활동을 중단하고 냉방시설이 있는 무더위쉼터·그늘 등으로 이동해 수분보충·휴식을 취하며 전화를 통해 가족·지인이 뜨거운 장소에 노출되지 않았는지 확인하라고 권한다.김중래 기자