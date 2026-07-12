‘여순사건’ 희생자 유해 발굴 봉안식, 오는 16일 구례서 개최

구례 차독골서 발굴된 유해 ‘세종추모의 집’ 안치 예정

유족 채혈 및 유전자 검사 통해 희생자 유족 찾기 지원

지난해부터 구례 차독골에서 추진된 유해발굴 사업의 결과를 유족에게 알리고, 희생자 유해를 정중히 모시기 위한 것이다.

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회가 주관하는 이번

행사는 유족 등이 참석한 가운데 유해발굴 경과보고를 시작으로 추도사, 최종보고, 추모제례, 헌화, 유해 운구, 안치 순으로 진행된다.

세줄 요약 구례서 여순사건 희생자 유해발굴 봉안식 개최

차독골 발굴 유해·유류품 안치와 추모 절차 진행

유전자 검사로 희생자 확인과 유족 찾기 추진

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전남광주통합특별시는 오는 16일 구례실내체육관에서 여순사건 희생자의 넋을 기리는 ‘여순사건 희생자 유해발굴 봉안식’을 연다고 12일 밝혔다.2024년 구례와 2025년 광양에 이어 3번째로 진행되는 이번 봉안식은구례 차독골 유해 발굴작업은 2025년 12월 본 발굴을 시작해 유해 5구와 부분유해 2구, 탄피, 고무신 등 93점의 유류품을 수습했다. 수습된 유해와 유류품은 세척과 보존처리, 감식과 분석 등의 과정을 거쳤다.봉안식을 마친 구례 차독골 발굴된 유해는 세종 추모의 집에 안치하고, 유족 채혈과 유전자 검사를 통해 희생자 유족을 찾을 계획이다.여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회는 “유해발굴 및 유전자 검사를 통해 여순사건의 진상을 규명하고 희생자와 유족의 한을 풀어줌으로써 과거와 화해하고 국민 통합에 기여하도록 노력하겠다”고 밝혔다.전남광주 홍행기 기자