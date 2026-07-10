사회 [포토] ‘큰 경사 징조’ 채운 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/10/20260710800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-10 15:42 입력 2026-07-10 15:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 ‘큰 경사가 있을 징조’…속초 하늘에 뜬 채운10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다. 채운은 햇빛이 구름에 반사·회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다. 2026.7.10 속초시 제공 이미지 확대 ‘큰 경사가 있을 징조’…속초 하늘에 뜬 채운10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다. 채운은 햇빛이 구름에 반사?회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다. 2026.7.10 속초시 제공 이미지 확대 ‘큰 경사가 있을 징조’…속초 하늘에 뜬 채운10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다. 채운은 햇빛이 구름에 반사·회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다. 2026.7.10 속초시 제공 10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다.채운은 햇빛이 구름에 반사·회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 채운이 나타나는 원리는 무엇인가? 햇빛의 반사와 회절 대기의 온도 변화