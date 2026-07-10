[포토] ‘큰 경사 징조’ 채운

1 / 3 이미지 확대 ‘큰 경사가 있을 징조’…속초 하늘에 뜬 채운 10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다. 채운은 햇빛이 구름에 반사·회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다. 2026.7.10 속초시 제공

이미지 확대 ‘큰 경사가 있을 징조’…속초 하늘에 뜬 채운 10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다. 채운은 햇빛이 구름에 반사?회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다. 2026.7.10 속초시 제공

이미지 확대 ‘큰 경사가 있을 징조’…속초 하늘에 뜬 채운10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다. 채운은 햇빛이 구름에 반사·회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다. 2026.7.10 속초시 제공

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10일 강원 속초시 도문동 하늘에 무지갯빛 채운(彩雲)이 나타났다.채운은 햇빛이 구름에 반사·회절되면서 무지개처럼 여러 색깔이 나타나는 자연현상으로, 예로부터 큰 경사가 있을 징조로 여기고 있다.온라인뉴스부