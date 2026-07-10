대한항공·아시아나 조종사 갈등, 경찰 수사로 번져

세줄 요약 대한항공·아시아나 인수 갈등, 경찰 수사로 확산

아시아나 조종사노조위원장, 명예훼손 혐의 조사

공문 내용·블라인드 게시 경위 집중 확인

이미지 확대 김포국제공항 국내선 계류장에 대한항공과 아시아나항공 여객기가 대기하는 모습. 연합뉴스

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대한항공의 아시아나항공 인수 과정에서 불거진 양사 조종사 갈등이 경찰 수사로 이어졌다.10일 경찰에 따르면 서울 강서경찰서는 지난 8일 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의를 받는 최도성 아시아나항공 조종사노조위원장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.최 위원장은 지난 5월 아시아나항공 사측에 보낸 공문에서 “아시아나항공에서 탈락한 뒤 대한항공에 입사한 사람들이 많다”는 취지의 내용을 적은 것으로 알려졌다. 또 아시아나항공 민간 출신 조종사들의 능력이 뛰어나 아시아나항공에 먼저 입사했다는 취지의 주장도 담은 것으로 전해졌다.해당 공문은 항공업계 종사자들이 이용하는 익명 커뮤니티 ‘블라인드’ 항공 관련 게시판에 올라오며 논란이 확산됐다. 대한항공 조종사노조 소속 조종사 일부는 이 내용이 허위사실이라며 최 위원장을 명예훼손 혐의로 고소했다.경찰은 공문 내용과 게시 경위 등을 토대로 명예훼손 혐의 성립 여부를 들여다보고 있다.손지연 기자