‘장윤기 유치장 3회 면담’ 녹음파일 확보…면회 직후 범행 차량 넘겨받아

장윤기 범행 후, 부친과 유치장에서 3회 면담

면담 후, 장윤기의 범행 차량 부친에게 돌려줘

이미지 확대 광주 여고생 살해범 장윤기(23)

‘광주 여고생 살해범’ 장윤기 사건의 유착 의혹을 수사 중인 검찰이 장윤기의 부친인 현직 장 경감의 ‘유치장 접견’ 정황이 담긴 녹음파일을 확보했다.

세줄 요약 장윤기 부친 장 경감 유치장 접견 녹음파일 확보

면담 직후 범행 SUV와 핵심 증거 잇단 유실

검찰, 조직적 증거인멸·윗선 개입 의혹 수사

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10일 사정당국에 따르면 장윤기가 긴급 체포된 후 검찰로 송치되기 전까지, 장 경감은 유치장을 총 3차례 방문해 약 1시간 동안 아들과 비공개 면담을 가졌다. 첫 면회는 범행 바로 다음 날인 5월 6일에 이뤄졌다.검찰은 이 면담 직후 상식 밖의 장윤기 범행 증거 유실이 연달아 일어난 점에 주목하고 있다. 당시 광산경찰서 수사팀은 면회 직후 피해자의 혈흔이 묻어 있을 수 있는 범행 SUV 차량을 장 경감에게 곧바로 넘겨줬고, 그는 이 차량을 보름 동안 직접 몰고 다녔다. 범행 동기의 결정적 증거인 ‘리얼돌’이 자취방 인계 과정에서 통째로 폐기된 것도 면담 직후다.경찰은 “절차에 따른 일반 접견”이라고 해명했으나, 검찰은 현직 경찰인 부친이 직무 지식을 악용해 수사팀과 조직적인 증거인멸 및 사건 축소를 모의했을 가능성이 크다고 보고 있다.검찰은 접견 녹음파일 분석을 마치는 대로 장 경감과 당시 지휘부를 소환해 ‘윗선 함구령’의 실체를 규명할 방침이다.임형주 기자