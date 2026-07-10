민선 9기 첫 행정시장 공모에… 제주시장 4명·서귀포시장 3명 응모

9일 접수 마감 기준 7명 지원…14일 최종 응모자 확정

서류·면접 거쳐 도지사 지명… 8월 도의회 인사청문회

이미지 확대 제주도는 지난 3일부터 9일까지 행정시장 공개모집 원서를 접수한 결과, 9일 오후 6시 기준 제주시장 후보 4명, 서귀포시장 후보 3명이 응모했다. 제주도 제공

민선 9기 제주도정의 첫 제주시장과 서귀포시장 선발을 위한 공개모집에 현재까지 7명이 지원했다.

세줄 요약 제주시장 4명·서귀포시장 3명 응모

등기우편 반영해 14일 최종 인원 확정

서류심사·면접 뒤 인사청문 절차 진행

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제주도는 지난 3일부터 9일까지 행정시장 공개모집 원서를 접수한 결과, 9일 오후 6시 기준 제주시장 후보 4명, 서귀포시장 후보 3명이 응모했다고 10일 밝혔다.다만 접수 마감일까지 소인이 찍힌 등기우편은 유효한 것으로 인정되는 만큼 최종 응모 인원은 오는 14일 확정될 예정이다.이번 공개모집은 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법과 지방자치단체의 개방형직위 및 공모직위의 운영 등에 관한 규정에 따라 진행됐다.도는 원서 접수가 모두 마무리되면 선발시험위원회를 구성해 서류심사와 면접을 실시한다. 이후 행정시별 임용 후보자를 선정해 제주도 인사위원회에 추천할 계획이다.인사위원회는 후보자의 적격성과 우선순위를 심의한 뒤 도지사에게 추천하며, 도지사는 이 가운데 행정시장 임용 예정자를 지명해 제주도의회에 인사청문을 요청하게 된다. 인사청문회는 8월 중 열릴 예정이다.행정시장은 법적 권한은 물론 지역 현안 해결과 도정 정책 집행의 최일선에서 역할을 수행하는 자리인 만큼, 이번 공모에서는 정책 추진 능력과 조직 관리 역량, 주민 소통 능력이 주요 평가 요소가 될 것으로 보인다.도는 관련 법령과 절차에 따라 공정하고 투명한 심사를 거쳐 민선 9기 도정의 핵심 정책을 안정적으로 추진하고 지역 현안을 책임 있게 이끌 전문성과 리더십을 갖춘 적임자를 선발한다는 방침이다.김인영 도 특별자치행정국장은 “행정시장은 민선 9기 도정의 방향을 지역 현장에서 실현하고 주민과 소통하며 지역 현안을 해결하는 중요한 역할을 맡게 된다”며 “공정하고 객관적인 심사를 통해 행정 역량과 전문성을 갖춘 적임자를 선발하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자