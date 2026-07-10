메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[인사] 전남광주 진도군

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
서미애 기자
서미애 기자
수정 2026-07-10 08:50
입력 2026-07-10 08:50
세줄 요약
  • 4급·5급 정기 인사 단행
  • 읍면장·과장급 대거 교체
  • 승진의결 4명 포함 인사
◇ 4급 전보

▲ 진도읍장 장재필

◇ 5급 전보

▲ 관광과장 박근휘 ▲ 문화예술과장 박상율 ▲ 농수산유통사업소장 최정자 ▲ 공원관리사업소장 김영미 ▲ 스포츠산업사업소장 이용복 ▲ 의신면장 김기홍 ▲ 임회면장 고재근 ▲ 지산면장 김홍근 ▲ 농업지원과장 박선호 ▲ 농촌활력과장 박효정 ▲ 조도면장 이병윤 ▲ 건설과장 기영택 ▲ 도시개발과장 정기문 ▲ 산림휴양과장 하성주

◇ 5급 승진의결



▲ 군내면장 직무대리 김덕호 ▲ 주민복지과장 직무대리 박미화 ▲ 가족행복과장 직무대리 박숙희 ▲ 고군면장 직무대리 김병진

서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이 인사에서 4급 전보 대상은 몇 명인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기