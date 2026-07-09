민형배 시장 “청사 기능배분, 시민의견 수렴해 신중 결정”

타운홀 미팅열어 ‘광주·무안·동부 3개 청사 유지’ 입장 재확인

‘균형 발전’ 취지 맞춰 역할·기능 조정…청사 간 연계 강화 추진

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 9일 무안청사 소공연장에서 열린 ‘통합특별시 청사 관련 타운홀미팅’에서 참석자들의 질문에 답하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

전남광주통합특별시는 9일 무안청사 소공연장에서 ‘특별시민과 함께 설계하는 통합특별시 청사’를 주제로 청사 기능배분 관련 타운홀미팅을 열고 이같은 입장을 정했다.

세줄 요약 3개 청사 기능배분 타운홀미팅 개최

시민 의견 수렴 속 권역별 입장 대립

민형배 시장, 균형운영 원칙 재확인

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민형배 전남광주통합특별시장이 ‘광주·무안·동부 3개 청사 균형활용’ 방침을 재확인했다. 청사 기능배분과 관련해선 시민의견을 충분히 수렴, 신중히 결정키로 했다.이번 행사는 동부청사·무안청사·광주청사 등 3개 청사의 기능을 합리적으로 배분하고 행정 효율성과 균형발전을 실현하기 위해 시민 의견을 직접 듣고 정책에 반영하기 위해 마련됐다.행사에는 민형배 전남광주통합특별시장과 27개 시·군·구 대표 시민 300여 명, 전남광주대전환기획위원회, 행정·균형발전 분야 전문가 등이 참석했다.행사는 청사 기능배분 추진상황 보고에 이어 시민과 자유토론 등 순서로 진행됐다.참석자들은 이 자리에서 청사별 기능 배분 방향, 행정 효율성, 지역 균형발전, 주민 접근성, 지역경제 활성화 방안 등에 대한 다양한 의견을 제시했다. 하지만 광주권과 서부권, 동부권 참석자들의 의견이 첨예하게 엇갈리면서 뚜렷한 결론을 도출하지는 못했다.민형배 시장은 “대통령의 결단으로 통합특별시에 800조 원 규모의 반도체 팹이 들어서게 된 것은 특별시의 새로운 성장 기회”라며 “그 효과가 특별시 전역으로 확산하도록 청사 운영 역시 통합 취지에 맞게 역할과 기능을 조정하고 청사 간 연계를 강화해야 한다”고 강조했다.그는 이어 “3개 청사의 균형 운영을 원칙으로 동부청사는 산업경제와 미래성장, 무안청사는 시민주권과 생활행정·농해수산 정책, 광주청사는 기관 유지 기능과 정무·조정 기능을 중심으로 구상하고 있다”며 “현재로서는 확정안이 아닌 구상 단계인 만큼 다양한 시민 의견을 충분히 듣고 보완하겠다”고 설명했다.민 시장은 “이번 타운홀미팅에서 나온 다양한 의견을 면밀히 검토해 시민이 공감할 수 있는 방향으로 정책에 반영하겠다”며 “앞으로는 ‘주청사’에 대한 이야기보다는 어떻게 각 지역의 산업과 경제를 발전시킬 것인지에 대한 논의가 더 이뤄지길 바란다”고 덧붙였다.전남광주 홍행기 기자