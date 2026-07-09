동의대 제14대 총장에 전경란 교수…8월 20일부터 3년 임기

세줄 요약 전경란 교수, 동의대 제14대 총장 선출

8월 20일 취임, 3년 임기 시작 예정

교육 혁신·지산학 협력·공동체 강조

이미지 확대 전경란 동의대 제14대 총장. 동의대 제공

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부산 동의대학교 제14대 총장에 전경란 디지털콘텐츠학과 교수가 선출됐다.학교법인 동의학원은 9일 이사회를 열어 전경란 교수를 신임 총장으로 선임했다고 밝혔다. 전 신임 총장의 임기는 오는 8월 20일부터 2029년 8월 19일까지 3년이다.전 총장은 이화여대 신문방송학과에서 언론학 박사 학위를 취득했으며, 2006년 동의대 교수로 부임했다. 이후 대외홍보협력센터 소장, 교무처장, IR본부장 등을 역임했다. 2024년 9월부터는 교학부총장을 맡았다.이 외에도 교육부 정책자문위원, 지역발전위원회 및 지방시대위원회 전문위원, 사행산업통합감독위원회 위원 등을 역임하면서 교육과 지역발전, 문화산업 분야 정책 전문가로 활동했다.전 총장은 “인공지능 전환 시대가 요구하는 인재 양성을 위한 교육 혁신, 지역대학 위기를 이겨내는 지산학 동반성장, 소통과 협력에 기반한 건강한 대학공동체 문화를 조성해 건학 50주년을 앞둔 동의대가 새로운 100년으로 나아가는 발판을 만들겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자