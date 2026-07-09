부산 미식 관광 길잡이 ‘2026 미식 가이드’ 관광 거점 배포

세줄 요약
- 관광 거점에 2026 부산 미식 가이드 배포
- 6개 권역 맛집 정보와 QR 길찾기 수록
- 하반기 미식 관광 생태계 확장 프로그램 예고
부산시는 맛집 정보 안내서인 ‘2026 부산 미식 가이드’를 외국인 관광객 접점이 많은 주요 관광 거점에 배포한다고 9일 밝혔다.
안내서는 부산 전역을 금정·동래·연제, 해운대·기장, 부산진·동·영도, 수영·남, 강서·북·사상, 사하·서·중 등 6개 권역으로 나눠 세트 형태로 구성됐다.
수록 식당은 미쉐린 가이드, 부산의 맛, 택슐랭 선정 업소로, 식당명·메뉴·주소·연락처와 함께 각 업소 특징을 담은 소개 글을 수록했다.
안내서 내 큐알(QR)코드를 스캔하면 부산관광포털 비짓부산과 네이버 지도·구글맵으로 연동돼 모바일 길 찾기 서비스를 이용할 수 있다.
시는 안내서 배포와 함께 부산 미식 관광 생태계 확장을 위한 프로그램을 하반기부터 선보일 예정이다.
한편, 2025년 부산 방문 관광객 실태조사에 따르면 부산 방문 목적 1위가 맛집 탐방(68.8%)으로 조사될 만큼 미식 관광 수요가 지속적으로 증가하고 있다.
부산 신정훈 기자
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