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2026 부산브랜드페스타 10~12일 벡스코서 열려

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신정훈 기자
수정 2026-07-09 11:57
입력 2026-07-09 11:57
세줄 요약
  • 부산브랜드페스타, 10~12일 벡스코 개최
  • 역대 최다 187개 지역기업, 9개 특별관 운영
  • 지역 브랜드·BNK 피어엑스·상담회 동시 진행
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2025년 부산브랜드페스타
2025년 부산브랜드페스타


부산 대표 소비 축제인 ‘2026 부산브랜드페스타’가 10일부터 12일까지 벡스코에서 열린다.

올해는 역대 최다인 187개 지역기업이 참가한 가운데 부산명문향토기업관, 베이커리로드, 부산사회적경제기업관 등 9개 특별관으로 운영된다.

특히 부산 대표 커피 브랜드 영커피, 해리단길 감성 편집숍 루프트맨션, 미쉐린 가이드 선정 비건 레스토랑 아르프 등이 참여해 관람객 눈과 입을 즐겁게 할 예정이다.

또 국내 최초 지역 연고 e스포츠 구단인 BNK 피어엑스가 참여해 e스포츠 팬들을 만난다.



행사 기간 한국중소벤처기업유통원과 함께하는 ‘민‧관 통합 지역 상품 구매상담회’도 동시에 열려 지역기업에 더욱 폭넓은 사업(비즈니스) 기회를 제공할 예정이다.

부산 신정훈 기자
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