예측불허 기후변화…전북도, 재난안전연구센터 설립 추진

세줄 요약 기후변화 재난 대응 위한 전담기구 설립 추진

전북연구원 비전담 조직 한계, 대응역량 보강 필요

조례 개정·예산 확보 뒤 내년 센터 가동 계획

이미지 확대 재난안전연구센터 비전 및 목표 체계도. 전북연구원 제공

각종 자연재해 위험에 대비해 전북형 재난안전 전담기구가 신설될 전망이다.

전북도는

도는

연구원 인력 중 재난안전 연구

·

지원 전담 조직을 설립해 그 역할을 맡기겠다는 방침이다.





전북도는

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지역안전수준 향상 및 선제적 재난예방을 위한 재난안전연구센터 설립 절차에 나선다고 9일 밝혔다.현재 전북에선 전북연구원 내 비전담 조직인 지역·안전실에서 재난 연구를 진행하고 있다. 최근 기후변화로 자연재해가 대형·다양화된 상황에서 정부 정책은 강화되고 있으나 도민의 안전을 확보하기 위한 지역의 재난안전 대응역량은 미흡하다는 지적이 나온다. 이에 따라전북연구원에 따르면 전국 광역시도 대다수에서 재난안전연구센터를 운영하고 있다. 연구원은 연구보고서를 통해 재난안전에 대한 지역 정책을 보다 강화하는 시대적 요구 흐름을 간과할 수 없어 센터 설립·운영을 더 이상 늦추면 안된다고 지적했다.이번 달 관련 조례를 개정하고 연구센터 설립 및 재정 지원 근거를 마련할 예정이다. 이후 예산을 확보하는 대로 내년부터 센터를 가동한다는 계획이다.도 관계자는 “재난안전연구센터는 각종 재난에 대비해 전북형 사업 발굴 등 정책을 체계적으로 만드는 데 목적이 있다”며 “최대한 빠른 시일 내 센터를 운영할 수 있도록 내부 협의를 진행하고 있다”고 말했다.설정욱 기자