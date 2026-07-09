이틀간 장대비 쏟아진 전북, 각종 시설물 피해 신고

세줄 요약 이틀간 전북에 장대비, 최대 90㎜ 안팎 기록

수목 전도·간판 낙하 등 시설 피해 34건 접수

하천변·도로·항로 등 200곳 넘게 전면 통제

이미지 확대 9일 새벽 전북 완주군 운주면 한 도로에 나무가 쓰러져 소방대원이 현장 안전조치를 하고 있다. 전북소방본부 제공

전북 지역에 이틀간 최대 90㎜에 달하는 장대비가 쏟아지면서 각종 피해 신고가 잇따르고 있다.

9일 전북도에 따르면 전날부터 이날 오전 9시까지 군산에 87.8

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㎜의 비가 내리는 등 전북 지역은㎜의 평균 누적 강수량을 기록했다.이날 새벽 임실 강진에선 시간당 69.5㎜의 강한 비가 쏟아지며 호우경보가 발효되기도 했다.전북도는 재난안전대책본부 비상 1단계를 유지하며 상황을 지켜보고 있다.현재까지 비로 인한 인명 피해는 없었지만 도내 곳곳에서 시설물 피해가 발생했다.순창군 구림면의 한 공사장에서 토사가 흘러내리고, 나무가 쓰러지는 등 이날 오전 9시 기준으로 수목 전도(27건), 간판 낙하(1건), 도로 배수(3건) 등 총 34건의 피해 신고가 접수됐다.또한 하상도로 9개소, 하천변 산책로 39개소, 하천변 야영장 88개소, 둔치주차장 8개소, 공원 탐방로 140구간, 해수욕장 8개소, 여객선 6개 항로 등이 전면 통제됐다.비는 이날 오후까지 많은 곳은 200㎜ 이상 강수량을 기록할 것으로 예상된다.도 관계자는 “인명 피해 우려 지역(과거 피해 지역, 상습 침수 구역 등)은 집중 관리하고 양·배수 펌프장 점검 등 가동 태세를 유지하고 있다”며 “위험 기상 시 선제적 대피·통제도 실시할 것”이라고 말했다.설정욱 기자