대구 낙석 사망 사고 지역 응급복구 완료…통행 제한은 유지

세줄 요약 남구 봉덕동 비탈면 응급 복구 완료

낙석 방지망·방수포·자루 100개 설치

방호시설 미비로 통행 제한 유지

이미지 확대 낙석 사고 발생한 대구 지하도 지난 5월 8일 오전 10시 47분께 대구 남구 봉덕동 한 지하도 옆 경사로에서 대형 암석이 떨어지는 사고가 나 관계 당국이 현장을 통제하고 있다. 이 사고로 해당 지하도를 지나던 행인 1명이 숨졌다. 2026.5.8. 연합뉴스

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대구시가 지난 5월 발생한 낙석 사망 사고 지역의 응급 복구 작업을 마무리했다. 다만 방호시설 설치가 완료되지 않아 통행 제한은 유지된다.대구시는 남구 봉덕동 지하차도 옆 비탈면에 낙석 방지망과 방수포 설치를 완료했다고 9일 밝혔다. 이와 함께 대형 자루 100개도 설치했고 수목 제거 작업도 벌였다. 응급 복구 작업은 지난달 16일부터 진행됐다.하지만 신천둔치로 통하는 지하차도 통행 제한은 당분간 유지될 것으로 보인다. 따라서 시민들은 지하차도와 50여m 떨어진 상동교 횡단보도로 우회해야 한다.대구시는 전문가 진단을 통해 하반기 중 동굴 형태인 피암터널이나 옹벽 등 방호시설을 설치할 계획이다. 설치 주체는 남구지만, 신속한 설치를 위해 시 재난기금으로 설계를 발주한 상태다.남구는 이 지역을 급경사지 붕괴 위험 지역으로 지정할 계획이다. 붕괴 위험 지역으로 선정되면 안정화 공법을 이용한 정비 사업 등 중장기 대책을 세울 수 있다.대구시 관계자는 “낙석 방지망 설치 등 추가 작업이 예정돼 있어 통행 재개까지는 시일이 더 소요될 것으로 보인다”고 말했다.대구 민경석 기자