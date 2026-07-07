[포토] 소화전 파손, 치솟는 물줄기

1 / 4 이미지 확대 7일 오전 8시 50분쯤 경북 경산시 경안로 대정동 입구 도로변 소화전이 파손돼 소방관이 현장을 수습하고 있다. 소방 당국은 소화전 노후 또는 차량 접촉으로 인한 파손 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 2026.7.7.

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7일 오전 8시 50분쯤 경북 경산시 경안로 대정동 입구 도로변 소화전이 파손돼 소방관이 현장을 수습하고 있다. 소방 당국은 소화전 노후 또는 차량 접촉으로 인한 파손 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.뉴스1