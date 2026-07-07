사회 [포토] 소화전 파손, 치솟는 물줄기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/07/20260707801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-07 11:02 입력 2026-07-07 11:02 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 7일 오전 8시 50분쯤 경북 경산시 경안로 대정동 입구 도로변 소화전이 파손돼 소방관이 현장을 수습하고 있다. 소방 당국은 소화전 노후 또는 차량 접촉으로 인한 파손 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 2026.7.7.뉴스1 이미지 확대 7일 오전 8시 50분쯤 경북 경산시 경안로 대정동 입구 도로변 소화전이 파손돼 소방관이 현장을 수습하고 있다. 소방 당국은 소화전 노후 또는 차량 접촉으로 인한 파손 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 2026.7.7.뉴스1 이미지 확대 7일 오전 8시 50분쯤 경북 경산시 경안로 대정동 입구 도로변 소화전이 파손돼 소방관이 현장을 수습하고 있다. 소방 당국은 소화전 노후 또는 차량 접촉으로 인한 파손 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 2026.7.7.뉴스1 이미지 확대 7일 오전 8시 50분쯤 경북 경산시 경안로 대정동 입구 도로변 소화전이 파손돼 소방관이 현장을 수습하고 있다. 소방 당국은 소화전 노후 또는 차량 접촉으로 인한 파손 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 2026.7.7.뉴스1 7일 오전 8시 50분쯤 경북 경산시 경안로 대정동 입구 도로변 소화전이 파손돼 소방관이 현장을 수습하고 있다. 소방 당국은 소화전 노후 또는 차량 접촉으로 인한 파손 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 소화전 파손 사고 원인에 대한 소방당국의 입장은? 조사중 확정됨