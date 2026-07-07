[포토] 굳은 표정 노·사… 2027년도 최저임금 얼마?
수정 2026-07-07 17:20
입력 2026-07-07 17:20
세줄 요약
- 노동계·경영계, 최저임금 5차 수정안 제시
- 격차 1290원→1060원으로 추가 축소
- 공익위원 촉진구간 제시 가능성
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내년도 최저임금 수준을 협상하고 있는 노동계와 경영계가 7일 5차 수정안으로 각각 시간당 1만 1500원과 1만 440원을 제시했다.
노사는 이날 정부세종청사에서 열린 최저임금위원회 제12차 전원회의에서 이같이 제안했다.
올해 최저임금 1만 320원에서 노동계는 11.43%를, 경영계는 1.16%를 각각 인상한 값이다.
지난 2일 내놓은 4차 수정안과 비교하면 노동계는 200원을 내렸고 경영계는 30원을 올렸다.
양측의 격차는 1290원에서 1060원으로 좁아졌다.
노사는 이 간격을 더 좁히기 위해 이날 전원회의 심의를 이어갈 예정이다.
양측이 입장 차이를 눈에 띄게 좁히지 못하면 공익위원들이 상한선과 하한선인 ‘심의 촉진 구간’을 제시하고 그 안에서 합의나 표결을 유도할 수 있다.
온라인뉴스부
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