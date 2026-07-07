[포토] ‘소서’ 본격 더위 시작

세줄 요약 소서 맞아 오전까지 전국 비 소식

오후부터 소나기, 일부 지역 강한 비

낮 최고 34도, 체감온도 31도 안팎

1 / 6 이미지 확대 본격적인 더위가 시작한다는 절기상 소서(小暑)인 7일 서울 종로구 광화문광장에서 학생들이 분수대를 지나며 더위를 식히고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

이미지 확대 본격적인 더위가 시작한다는 절기상 소서(小暑)인 7일 서울 종로구 광화문광장에서 학생들이 분수대를 지나며 더위를 식히고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

이미지 확대 본격적인 더위가 시작한다는 절기상 소서(小暑)인 7일 서울 종로구 광화문광장에서 한 외국인 어린이 관광객이 터널분수를 지나가고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

이미지 확대 본격적인 더위가 시작한다는 절기상 소서(小暑)인 7일 서울 종로구 광화문광장에서 한 외국인 어린이 관광객이 터널분수를 지나가고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

이미지 확대 본격적인 더위가 시작한다는 절기상 소서(小暑)인 7일 서울 종로구 광화문광장에서 양산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

이미지 확대 본격적인 더위가 시작한다는 절기상 소서(小暑)인 7일 서울 종로구 광화문광장에서 외국인 관광객이 양산과 부채로 더위를 피하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

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본격적인 더위가 시작한다는 절기 소서(小暑)인 7일은 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북 20~60㎜(경기 북부·서해5도·강원 북부 내륙·산지 많은 곳 80㎜ 이상), 강원 동해안·전북·경남 내륙·대구·경북 5~40㎜, 광주·전남 북부 5~10㎜다.오후부터 저녁 사이에는 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.소나기에 의한 강수량은 서울·인천·경기·강원 동해안·대전·세종·충남·충북·전북 북부·경남 내륙·대구·경북 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5∼60㎜로 예상된다.낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다.당분간 전국 대부분 지역에서 낮 최고 기온이 30도 이상, 최고 체감 온도는 31도 안팎으로 올라 무더위가 이어지겠다.미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.온라인뉴스부