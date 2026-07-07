[포토] ‘소서’ 본격 더위 시작
수정 2026-07-07 14:48
입력 2026-07-07 14:48
세줄 요약
- 소서 맞아 오전까지 전국 비 소식
- 오후부터 소나기, 일부 지역 강한 비
- 낮 최고 34도, 체감온도 31도 안팎
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본격적인 더위가 시작한다는 절기 소서(小暑)인 7일은 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 내리겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도·강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북 20~60㎜(경기 북부·서해5도·강원 북부 내륙·산지 많은 곳 80㎜ 이상), 강원 동해안·전북·경남 내륙·대구·경북 5~40㎜, 광주·전남 북부 5~10㎜다.
오후부터 저녁 사이에는 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
소나기에 의한 강수량은 서울·인천·경기·강원 동해안·대전·세종·충남·충북·전북 북부·경남 내륙·대구·경북 5~40㎜, 강원 내륙·산지 5∼60㎜로 예상된다.
낮 최고 기온은 27∼34도로 예보됐다.
당분간 전국 대부분 지역에서 낮 최고 기온이 30도 이상, 최고 체감 온도는 31도 안팎으로 올라 무더위가 이어지겠다.
미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.
온라인뉴스부
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