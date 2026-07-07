[포토] 여름 품은 노꼬메오름

세줄 요약 전국 장맛비, 오전까지 대부분 지역 강수

중부지방 시간당 20~30㎜ 강한 비 가능

오후 소나기, 돌풍·천둥·번개 동반

1 / 6 이미지 확대 7일 제주시 애월읍 노꼬메오름을 찾은 탐방객이 정상에서 주변 풍경을 감상하고 있다. 2026.7.7 연합뉴스

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화요일이자 절기 소서(小暑)인 7일 오전 전국에 비가 내리겠다. 오후 들어서는 곳곳에 소나기가 올 전망이다.서해상에서 북한 쪽으로 이동하는 정체전선 때문에 이날 오전까지 대부분 지역에 장맛비가 내리겠다.전선과 가까운 중부지방엔 아침까지 비가 시간당 20∼30㎜씩 쏟아지기도 하겠다.오전 내 더 내릴 비의 양은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청 20∼60㎜(경기북부·서해5도·강원북부내륙·강원북부산지 최고 80㎜ 이상), 강원동해안·전북·경남내륙·대구·경북 5∼40㎜, 광주·전남북부 5∼10㎜ 정도일 것으로 예상된다.북한 쪽에도 많은 비가 내리며 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유 하천 하류 수위가 급작스럽게 올라갈 수 있으니 주의해야 한다.오후엔 대기 불안정 때문에 대부분 지역에 5∼40㎜(강원내륙·산지 5∼60㎜) 정도의 소나기가 올 때가 있겠다. 이번 소나기는 시간당 20㎜ 안팎씩 거세게 퍼붓기도 하겠으며 돌풍·천둥·번개를 동반하겠다.소나기는 대기 상층에 찬 공기가 자리한 가운데 북태평양고기압 가장자리를 타고 하층으로 고온다습한 공기가 지속해서 유입되면서 내리겠다.이날 기온은 내륙을 중심으로 30도 이상까지 오르겠다.습도가 높아 체감온도는 대부분 지역에서 31도 안팎, 경기남동부·강원남부내륙·충북중부·전남남동부·영남·제주 일부 등 폭염주의보가 내려진 지역은 33도 이상까지 치솟겠다.전국 낮 최고기온은 27도에서 34도 사이에 분포하겠다.온라인뉴스부