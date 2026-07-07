경북 포항 매력 중국 현지에 알린다…“대학생 인플루언서 초청”

세줄 요약 중국 절강미디어대학 인플루언서 초청 팸투어 진행

스페이스워크·호미곶 등 포항 관광지 체험 홍보

중국 SNS 확산 통해 관광객 유치 확대 기대

이미지 확대 경북 포항을 찾은 중국 대학생 인플루언서들이 7일 스페이스워크를 배경으로 기념사진을 찍고 있다. 포항시 제공

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경북 포항시가 중국 관광객 유치 확대와 현지 소셜미디어(SNS) 홍보 강화를 위해 인플루언서를 초청해 홍보에 나선다.시는 오는 10일까지 3박 4일간 절강미디어대학 인플루언서를 대상으로 포항 관광 팸투어를 진행한다고 7일 밝혔다. 팸투어는 현지 대학생 인플루언서들이 포항의 관광 콘텐츠를 직접 경험하고, 이를 중국 주요 SNS를 통해 알리기 위해 마련됐다.절강미디어대학은 중국 저장성에 위치한 대표적인 미디어 특화 대학으로 방송·영상·뉴미디어 분야에 강점을 가지고 있다. 시는 이번 팸투어를 계기로 현지 SNS 홍보와 함께 관광·문화 콘텐츠 분야 협업도 기대하고 있다.팸투어에 참가한 인플루언서들은 드라마 촬영지부터 해양 레저까지 포항의 매력을 직접 체험하며 홍보 콘텐츠를 제작할 예정이다. 이들은 포항의 대표 랜드마크인 스페이스워크와 영일대해수욕장을 비롯해 호미곶, 청하 공진시장, 이가리 닻 전망대 등을 방문한다.특히 드라마 ‘갯마을 차차차’ 촬영지인 청하 공진시장을 찾아 한류 콘텐츠와 연계된 포항 관광의 매력을 직접 경험한다. 또한 요트 체험과 물회, 조개구이 등 포항 대표 먹거리를 맛보고, 송도해수욕장에서는 치맥 체험을 통해 포항의 야간 관광과 미식 문화를 함께 즐길 계획이다.포항시 관계자는 “중국 현지 미디어 특화 대학과 협업 기반을 마련하는 계기라는 점에서 의미가 크다”며 “현지 SNS 홍보와 관광 상품 모객 성과를 바탕으로 중국 관광객 유치 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자