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부산, 2027 세계항구도시협회 총회 유치…대한민국 최초

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신정훈 기자
수정 2026-07-07 13:40
입력 2026-07-07 13:40
세줄 요약
  • 대한민국 최초 AIVP 총회 부산 유치
  • 세비야·레위니옹·오슬로 제치고 선정
  • 9월 실사·11월 공식 선포 준비
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부산시청사. 부산시 제공
부산시청사. 부산시 제공


부산시는 대한민국 최초로 세계 최대 규모 항구도시 네트워크인 ‘세계항구도시협회’(AIVP) 2027년 총회를 유치했다고 7일 밝혔다.

부산은 스페인 세비야, 프랑스령 레위니옹, 노르웨이 오슬로 등을 제치고 개최지로 선정됐다.

1988년 설립된 세계항구도시협회는 44개국 197개 회원을 보유한 국제 협회로, 항구도시 간 국제 교류와 협력을 도모하고 있다.

시는 지난해 11월 세계항구도시협회 이사회에 진출한 이후 유치준비단을 구성하고, 한국관광공사, 부산항만공사 등과 협력하며 총회 유치를 준비해 왔다.



시는 오는 9월 세계항구도시협회 사무국 현장 실사에 대비하고, 오는 11월 프랑스 됭케르크에서 열리는 올해 총회에서 부산 개최를 공식 선포하는 등 2027년 총회 준비에 본격적으로 착수할 계획이다.

부산 신정훈 기자
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