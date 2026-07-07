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서울 강동구서 30대 남성이 귀가하던 여성 성폭행 시도…구속송치

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하승연 기자
수정 2026-07-07 13:40
입력 2026-07-07 12:56
세줄 요약
  • 강동구 귀가 여성 대상 성폭행 시도 혐의
  • 도주한 30대 남성 긴급 체포 및 구속 송치
  • 서울동부지법, 도주 우려로 영장 발부
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경찰 이미지. 서울신문DB
경찰 이미지. 서울신문DB


서울 강동구에서 귀가하던 여성을 성폭행하려 한 30대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

7일 연합뉴스 등에 따르면 서울 강동경찰서는 귀가하던 여성을 성폭행하려 한 30대 남성을 서울동부지검에 구속 송치했다.

A씨는 지난달 29일 오전 2시 20분쯤 강동구의 한 도로에서 귀가 중이던 여성에게 성폭행을 시도한 혐의(강간미수)를 받는다.

두 사람은 전혀 모르는 사이인 것으로 전해졌다. 당시 신고를 받고 출동한 경찰이 도주한 A씨를 추적해 긴급 체포했다.



서울동부지법은 지난 1일 도주 우려가 있다는 이유로 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.

하승연 기자
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