무안 탄도 인근 해상서 낚시 레저보트 전복…70대 1명 구조·1명 실종

6일 오전 출항 후 연락 두절 신고… 경비함정 투입 전방위 수색

구조된 70대 저체온증 호소, 생명 지장 없어…사고 경위 조사중

이미지 확대 목포 해양경찰서 전경.

세줄 요약 무안 탄도 인근 해상 레저보트 전복 사고

70대 1명 구조, 1명 실종 상태

해경, 경비함정·구조대 투입해 수색

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전남 무안 앞바다에서 낚시객들이 타고 있던 레저보트가 전복돼 해경이 실종자 1명에 대한 긴급 수색에 나섰다.7일 목포해양경찰서에 따르면 전날 오후 8시 36분쯤 무안군 탄도 인근 해상으로 낚시를 하러 출항한 레저보트가 연락이 되지 않는다는 신고가 해경에 접수됐다.신고를 받고 즉시 현장으로 출동한 해경은 레저보트 전복 추정 해역 인근에서 구명조끼를 착용한 채 표류 중이던 A(70대)씨를 무사히 구조했다. 발견 당시 A씨는 오랜 표류로 인해 저체온 증상을 호소했으나, 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으며 다행히 생명에는 지장이 없는 상태다.해경 조사 결과 사고가 난 레저보트는 전날 오전 9시쯤 출항했으며, A씨와 B씨 등 2명이 탑승해 낚시를 하던 중 원인을 알 수 없는 이유로 전복된 것으로 파악됐다.해경은 아직 발견되지 않은 나머지 탑승자 B씨를 찾기 위해 경비함정과 구조대를 대거 투입하고, 조류 방향 등을 고려해 수색 구역을 넓혀가며 실종자를 찾고 있다.목포해경 관계자는 “가용 자원을 총동원해 실종된 B씨를 구조하는 데 주력하고 있다”며 “구조 작업을 마치는 대로 정확한 레저보트 전복 경위와 사고 원인을 조사할 예정”이라고 밝혔다.임형주 기자