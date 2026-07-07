‘광주 여고생 살해’ 장윤기 부실수사 의혹…경찰, 수사팀장 구속영장 신청

세줄 요약 광주 여고생 살해 사건 부실수사 의혹 수사

수사팀장 A씨 구속영장 신청, 증거 미확보 혐의

케이블타이 확보 경위와 유착 가능성 조사

이미지 확대 살인·살인미수 혐의를 받는 장윤기(23)씨. 2026.5.14. 연합뉴스

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경찰 특별수사팀이 ‘광주 여고생 살해범’ 장윤기 사건을 부실하게 수사했다는 의혹과 관련해 당시 사건을 맡은 광주 광산경찰서 수사팀장 A씨에 대해 구속영장을 신청했다.경찰청 ‘광주 광산경찰서 살인사건 관련 진상규명 특별수사팀’은 7일 언론 공지를 통해 “전날 체포한 A씨에 대해 구속영장을 신청했다”고 밝혔다.A씨는 지난 5월 5일 사건 발생 직후 장윤기의 차량을 압수수색하는 과정에서 결정적 증거가 될 수 있었던 케이블타이를 확보하지 않은 혐의를 받는다. 케이블타이는 장윤기에게 최소 무기징역을 선고할 수 있는 강간살인죄를 입증할 핵심 단서로 꼽힌다.특별수사팀은 A씨가 어떤 경위로 이 증거를 제대로 확보하지 않았는지, 그 과정에 다른 인물이 관여했는지를 살펴보고 있다.특히 장윤기의 부친이 광주 지역 현직 경찰이라는 점에서 그와 A씨를 비롯한 수사팀 사이에 유착이 있었는지도 함께 들여다보고 있다.특별수사팀은 “증거 인멸 등 관련 혐의와 그 경위를 상세히 밝히기 위해 관련자 전반에 대해 폭넓은 수사를 진행할 예정”이라며 “국민적 의혹이 남지 않도록 철저하고 엄정하게 수사하겠다”고 덧붙였다.김성은 기자