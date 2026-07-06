사라진 단골 맛집… 5년 이상 버티다 ‘폐업’ 최다

폐업자 3명 중 1명꼴… 31.7만명

20년 넘은 음식점 2797곳 없어져

2026-07-07 12면

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나름 단골을 확보하며 5년 이상 버텼지만 결국 문을 닫은 사업자가 통계 확인이 가능한 2005년 이후 최다를 기록했다. 가동사업자(사업자등록 후 계속 영업 중인 사업자) 증가율도 역대 최저 수준으로 하락했다. 일시적인 불황을 넘어 시장의 뿌리 자체가 흔들릴 정도로 내수 경기가 혹독했다는 의미다.6일 국세청 국세통계에 따르면 지난해 12월 31일 기준 가동사업자는 1032만 1407명으로 전년보다 1.7% 증가했다. 통계 확인이 가능한 2005년 이후 최저치다. 가동사업자 증가율은 2019년 4.9%에서 2020년 7.5%로 최고치를 찍은 뒤 점차 하락했다. 2024년 2.0%로 떨어졌고 지난해에 1%대까지 추락했다.소비 부진에 따른 내수 부진으로 사업에 새로 뛰어든 사람이 줄면서 가동사업자 증가율이 둔화했다. 지난해 신규 사업자는 전년 대비 4.1% 감소한 116만 8273명으로 5년 연속 감소세를 이으며 2014년 112만 7246명 이후 최소를 기록했다. 가게를 접은 폐업자는 97만 5681명으로 2024년 100만 8282명에서 3.2% 줄었다. 그럼에도 가동사업자 증가율 하락은 면치 못했다. 특히 지난해 5년 이상 버티다 폐업한 우량 사업자는 31만 7406명으로 2005년 이후 최다로 집계됐다. 전체 폐업자 3명 중 1명꼴이다. 전체 폐업자 가운데 절반 이상인 49만 1966명(50.4%)이 ‘사업 부진’으로 폐업했다.업태별로는 음식업의 부진이 가장 눈에 띄었다. 지난해 음식업 가동사업자는 전년보다 1.9% 줄어든 79만 8969명으로 나타났다. 음식점 중에서도 오래된 가게의 폐업이 집중됐다. 5년 이상 존속하다 폐업한 음식점은 4만 1659곳으로 비교가 가능한 2007년 이후 최다였다. 20년 이상 영업하다 문을 닫은 음식점도 2797곳으로 역대 가장 많았다. 2021년 1738곳과 비교하면 4년 만에 61% 급증했다.세종 이준호 기자