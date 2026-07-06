장맛비 오락가락에 ‘사우나 더위’… 7일 낮 최고 35도

습도 80% 넘어 체감온도 함께 올라

이미지 확대 저지대 주택들 물막이판 점검 곳곳에서 장맛비가 내리다가 그치기를 반복한 6일 서울 동작구 신대방동 저지대 주택 밀집 지역에서 한 주민이 수해 예방을 위해 설치한 물막이판을 점검하고 있다.

이지훈 기자

세줄 요약 정체전선 제주 남쪽 정체, 장맛비 오락가락

7일 중부·제주·남부 비, 8일 전국 확대

낮 최고 35도 안팎, 습도 높아 찜통더위

2026-07-07 12면

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당분간 체감온도 30도를 훌쩍 넘기는 ‘찜통 더위’와 기습 폭우가 번갈아 나타날 전망이다. 장마철이지만 정체전선이 좀처럼 자리를 잡지 못하면서 내륙 곳곳에 비가 내렸다 그치기를 반복하는 모습이다.6일 기상청에 따르면 7일 중부지역은 밤까지, 제주도는 새벽부터 오전 사이 비가 내릴 것으로 보인다. 남부지역도 늦은 새벽부터 비가 시작돼 오후 중 대부분 그치겠다. 8일에는 전국 대부분 지역에서 다시 비가 내릴 예정이다.8일까지 예상 누적 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 30~80㎜다. 경기 북부에는 100㎜ 이상, 서해5도에는 150㎜ 이상 내리는 곳이 있겠다. 강원 내륙·산지는 30~80㎜, 강원 북부 내륙은 100㎜ 이상이다. 강원 동해안은 5~30㎜로 예보됐다.장맛비를 뿌리는 정체전선은 현재 제주 남쪽 해상에 머물고 있다. 한반도 상공에 영하 10도 안팎의 찬 공기가 정체전선의 내륙 북상을 막고 있기 때문이다. 동시에 남서쪽에서 덥고 습한 공기가 계속 유입되면서 만들어진 비구름이 들어와 수도권 등 내륙을 중심으로 지난 5일부터 시간당 20~30㎜의 강한 비가 쏟아졌다가 소강상태를 보이는 등 오락가락한 날씨가 계속되고 있다.비가 잦아든 곳에는 곧바로 후텁지근한 무더위가 기승을 부린다. 기상청은 이날 경기 이천·안성과 강원 영월·횡성, 충북 괴산, 전남 광양, 경북 경산·포항, 경남 밀양, 대구, 부산, 울산 등에 폭염주의보를 발효했다. 7일과 8일엔 낮 최고기온이 각각 28~35도, 26~34도까지 올라 더위가 지속될 전망이다. 대부분 지역에서 습도도 80%를 훌쩍 넘기며 체감온도를 높이고 있으며, 경북 포항은 7일 체감온도 36도를 찍을 것으로 보인다.기상청은 “장마의 영향으로 짧은 시간에 강한 비가 내려 저지대 침수, 급류, 산사태 등 안전사고에 주의가 필요하다”고 밝혔다. 또 “최고 체감온도도 남부 내륙을 중심으로 32도 이상, 그 밖의 지역에서는 31도 안팎으로 올라 온열질환 가능성이 있다”며 “무리한 야외활동을 자제하고 수분 섭취와 휴식을 충분히 해야 한다”고 강조했다.이지 기자