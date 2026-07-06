이미 평탄화 완료, 정주여건 갖춰… 국유지로 행정절차 비교적 간단

광주 군공항 부지는 어떤 곳

이미지 확대 6일 호남 반도체 클러스터 부지로 결정된 광주 군공항의 모습.

광주 이지훈 기자

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세줄 요약 광주 군 공항 부지, 반도체 산단 입지 확정

820만㎡ 국유지·평탄화 완료로 조성 속도 기대

시민·기업 환영, 조속한 착공과 실행 계획 촉구

2026-07-07 3면

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정부가 호남권 신규 반도체 산단 입지로 광주 군 공항 부지를 확정한 데는 반도체 팹 4기가 들어설 수 있는 820만㎡(248만평) 규모의 넓은 부지와 충분한 정주 여건, 우수한 물류 접근성 등이 감안된 것으로 알려졌다. 시민들은 사업 부지 확정으로 정부와 기업의 투자 의지가 확인됐다는 점에서 환영의 뜻을 표시하면서도 조속한 공장 착공을 통해 사업이 구체화하기를 기대했다.6일 전남광주통합특별시 등에 따르면 광주 광산구 신촌동 일대에 자리 잡은 군 공항 부지는 공군 1전투비행단 소유다. 군 공항 부지 일부를 임대해 사용하고 있는 광주 민간 공항은 조만간 무안국제공항으로 이전할 예정이다.정부는 활주로 등이 갖춰진 공항 부지 특성상 대규모 부지 평탄화 작업이 이미 이뤄져 일반 산업단지보다 부지 조성 기간을 줄일 수 있다는 점을 장점으로 꼽았다.이와 함께 자동차로 15~20분이면 광주 도심이나 KTX 송정역에 도착할 수 있다는 점에서 반도체 전문 인력 확보에 필수적인 정주 여건은 물론 도로·공항·항만을 연계한 물류 접근성도 우수한 것으로 평가됐다.특히 군 공항 부지가 국유지라는 점에서 민간 토지 수용 등 복잡한 행정 절차로 인한 사업 지연 가능성이 상대적으로 낮은 것도 참작됐다.다만 반도체 팹을 이른 시일 내에 건설하기 위해선 군 공항이 무안공항으로 옮겨가기 전까지 기존에 운용 중인 전투기 또는 훈련기들을 타 지역 군 비행장으로 일시 이동·운용하는 방안이 검토되어야 할 것으로 보인다. 광주특별시 관계자는 “부지가 확정된 만큼 기업, 국방부, 공군, 지방자치단체가 함께 실행 계획을 구체화해야 한다”며 “사업비 조달을 위한 ﻿ 제도 정비, 군사 규제 해소, 전력·용수 공급 대책을 동시에 풀어야 반도체 팹 착공 일정을 맞출 수 있을 것”이라고 짚었다.한편, 반도체 팹 부지 확정에 대해 시민과 사회단체, 지역 기업들은 일제히 환영 의사를 밝혔다. 한상원 광주상공회의소 회장은 “﻿청년들이 모여드는 전남광주가 될 것으로 기대한다”며 “모든 지역민과 기업들의 역량을 결집해 반도체 팹이 조속히 착공되도록 지원하겠다”고 강조했다.광주 홍행기 기자