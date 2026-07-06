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[포토] 서울시청 하늘전망대에서 바라본 남대문

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수정 2026-07-06 15:44
입력 2026-07-06 15:44
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임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화
서울시의회 바로가기
thumbnail - 임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화

6일 서울 중구 서울시청 청사 서편 8·9층에 조성된 하늘전망대를 찾은 외국인 관광객들이 탁 트인 도심 뷰를 감상하고 있다. 남대문과 덕수궁, 정동, 광화문 등 서울 도심 경치를 한눈에 감상할 수 있는 서울시청 하늘전망대는 평일 오전 7시30분부터 오후 6시까지 무료로 이용할 수 있다.

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