사회 [포토] 서울시청 하늘전망대에서 바라본 남대문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/07/06/20260706801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-06 15:44 입력 2026-07-06 15:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 6일 서울 중구 서울시청 청사 서편 8·9층에 조성된 하늘전망대를 찾은 외국인 관광객들이 탁 트인 도심 뷰를 감상하고 있다. 남대문과 덕수궁, 정동, 광화문 등 서울 도심 경치를 한눈에 감상할 수 있는 서울시청 하늘전망대는 평일 오전 7시30분부터 오후 6시까지 무료로 이용할 수 있다. 2026.7.6.뉴스1 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스 임규호 서울시의원, ‘중랑 면목패션특구’ 재도약 시동… 도시재생 본격화 서울시의회 바로가기 6일 서울 중구 서울시청 청사 서편 8·9층에 조성된 하늘전망대를 찾은 외국인 관광객들이 탁 트인 도심 뷰를 감상하고 있다. 남대문과 덕수궁, 정동, 광화문 등 서울 도심 경치를 한눈에 감상할 수 있는 서울시청 하늘전망대는 평일 오전 7시30분부터 오후 6시까지 무료로 이용할 수 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울시청 하늘전망대는 몇 층에 조성되었는가? 8·9층 7·8층