[포토] 서울시청 하늘전망대에서 바라본 남대문

1 / 9 이미지 확대 6일 서울 중구 서울시청 청사 서편 8·9층에 조성된 하늘전망대를 찾은 외국인 관광객들이 탁 트인 도심 뷰를 감상하고 있다. 남대문과 덕수궁, 정동, 광화문 등 서울 도심 경치를 한눈에 감상할 수 있는 서울시청 하늘전망대는 평일 오전 7시30분부터 오후 6시까지 무료로 이용할 수 있다. 2026.7.6.

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이미지 확대 6일 서울시청 서편 8·9층에 새로 조성된 ‘하늘전망대’를 찾은 시민들이 세종대로 일대 전망을 바라보고 있다. 2026.7.6 연합뉴스

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6일 서울 중구 서울시청 청사 서편 8·9층에 조성된 하늘전망대를 찾은 외국인 관광객들이 탁 트인 도심 뷰를 감상하고 있다. 남대문과 덕수궁, 정동, 광화문 등 서울 도심 경치를 한눈에 감상할 수 있는 서울시청 하늘전망대는 평일 오전 7시30분부터 오후 6시까지 무료로 이용할 수 있다.뉴스1