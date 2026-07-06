부산 서구 아파트서 화재…50대 주민 전신 2도 화상

세줄 요약 부산 서구 충무동 아파트 4층 화재 발생

50대 여성 주민 전신 2도 화상 이송

주민 18명 긴급 대피, 원인 조사

이미지 확대 6일 오후 5시 3분쯤 부산 서구 충무동 한 5층 아파트의 4층에서 불이 나 외부가 검게 그을려있다. 부산소방재난본부 제공

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6일 오후 5시 3분쯤 부산 서구 충무동한 5층짜리 공동주택 4층에서 불이 났다.이 사고로 4층 거주자인 50대 여성 A씨가 전신에 2도 화상을 입어 인근 병원으로 이송됐다. 또 아파트 주민 18명이 긴급 대피했다.소방당국은 신고 접수 17분 만인 오후 5시 20분쯤 큰 불길을 잡았으며, 오후 6시 9분에 잔불 정리까지 마쳤다.경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.불이 난 아파트는 1978년 건축허가를 받은 곳으로 스프링클러 의무 설치 대상은 아닌 것으로 알려졌다.부산 정철욱 기자