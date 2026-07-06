원구성 마무리한 포항시의회…국힘 갈등 진통 예고

세줄 요약 포항시의회 전반기 원구성 마무리

상임위원장 선출서 여야 배분 확정

국민의힘 내부 갈등과 조사 예고

이미지 확대 원구성 마무리된 제10대 포항시의회. 왼쪽부터 김영헌 자치행정위원장, 박칠용 건설도시위원장, 조민성 부의장, 김철수 의장, 임주희 의회운영위원장, 김만호 복지환경위원장, 김상민 경제산업위원장. 포항시의회 제공

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제10대 포항시의회 전반기 원구성이 마무리된 가운데 국민의힘이 의장단 선출 과정에 대한 당 차원의 조사를 예고하며 진통이 이어질 전망이다.포항시의회는 6일 제321회 임시회 제2차 본회의를 열고 의회운영위원회, 자치행정위원회, 경제산업위원회, 복지환경위원회, 건설도시위원회 등 5개 상임위원회 위원장 선거를 진행했다.그 결과 의회운영위원회는 국민의힘 남당협 소속 임주희 시의원이 총 의원 33표 가운데 20표를 얻어 위원장에 선출됐다. 자치행정위원회는 역시 국민의힘 남당협 소속 김영헌 시의원이 21표를 얻어 위원장에 올랐다.경제산업위원회와 복지환경위원회, 건설도시위원회 위원장은 모두 더불어민주당 몫으로 돌아갔다. 경제산업위원회에서는 김상민 시의원이 19표, 복지환경위원회는 김만호 시의원이 19표, 건설도시위원회는 박칠용 시의원이 19표를 얻어 각각 당선됐다.소수당인 민주당과 협치를 이뤄낸 모양새지만 국민의힘 남구·울릉당협(남당협)과 북구당협(북당협) 간 내부 갈등의 결과라는 평가가 나온다.앞서 의장단 선출 과정에 남당협에서는 김철수 의원과 이재진 의원이 출마했다. 김철수 의원으로 남당협 내부 의견이 모아졌고, 이재진 의원이 북당협을 등에 업고 출마를 강행하려 하자 갈등이 불거졌다. 제9대 포항시의회에서 북당협은 전·후반기 의장을 모두 가져간 바 있다. 이에 이재진 의원을 내세워 다시 한 번 의장단을 장악하려 한다는 우려의 목소리가 나오기도 했다.이후 지난 3일 치러진 의장단 선거에서 캐스팅보트를 쥔 민주당이 힘을 보태며 김철수 의원이 의장으로 당선됐고, 상임위원장 선거 결과에도 영향을 미친 것으로 풀이된다.원구성은 마무리됐으나 국민의힘 내부 갈등에 따른 진통은 한동안 이어질 전망이다. 이날 국민의힘이 당무감사위를 가동해 전국 광역·기초의회 의장단 선출 과정에서 해당 행위가 있었는지 파악하기로 하면서다. 민주당과 야합해 의장단 선거를 치른 사례가 보고된 데 따른 것으로, 충북 옥천군의회와 포항시의회가 거론되고 있다.김철수 포항시의회 의장은 “포항시 행정에 대한 철저한 감시와 견제, 실효성 있는 정책 대안 제시를 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 낼 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”며 “의회 내부의 건강한 견제와 균형을 유지하면서도, 포항시의 발전이라는 하나의 목표를 위해 협치하는 모습을 보여줄 것”이라고 했다.포항 김형엽 기자