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김기재 당진시장, 유흥식 추기경 만나 ‘솔뫼성지 교황 방문’ 요청

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이종익 기자
이종익 기자
수정 2026-07-06 14:50
입력 2026-07-06 14:50
세줄 요약
  • 레오 14세 교황 솔뫼성지 방문 요청
  • 김대건 신부 탄생지 상징성 강조
  • 기지시줄다리기 시연도 건의
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김기재 당진시장이 유흥식 추기경을 만나 인사를 나누고 있다. 시 제공
김기재 당진시장이 유흥식 추기경을 만나 인사를 나누고 있다. 시 제공


충남 당진시는 김기재 시장이 유흥식 추기경에게 2027년 천주교 세계청년대회 기간 레오 14세 교황의 당진 솔뫼성지 방문을 요청했다고 6일 밝혔다.

시에 따르면 유 추기경은 전날 여름휴가 기간 중 김대건 신부 축일(7월 5일)을 기념해 탄생지 당진 솔뫼성지를 찾아 미사를 집전했다.

김 시장은 이 자리에서 유 추기경에게 2027 천주교 세계청년대회에 청년의 표상인 ‘김대건 신부’와 탄생지 솔뫼성지 역할을 강조하며, 레오 14세 교황의 솔뫼성지 방문을 요청했다.

그는 남북 화합 메시지를 상징적으로 담을 수 있는 유네스코 인류무형문화유산 기지시줄다리기 시연도 유 추기경에게 건의했다.

김 시장은 “솔뫼성지는 대한민국 최초의 사제이자 2021년 유네스코 세계기념인물로 선정된 김대건 신부의 탄생지로 한국 천주교의 요람과 같은 곳”이라며 “많은 외국인 청년의 당진시 방문에 대비해 철저히 준비하겠다”고 말했다.

1986년 시작된 천주교 세계청년대회는 전 세계 가톨릭 청년 신자들이 참여하는 행사로, 내년 한국에는 50만명 이상의 외국 청년들이 방문할 것으로 예상된다.

당진 이종익 기자
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