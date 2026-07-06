경찰, ‘여고생 살인’ 장윤기 담당 수사팀장 긴급체포…증거인멸 혐의

광주경찰청, 당시 수사 담당 광산경찰서 수사팀장 긴급체포

수사과장 팀장, 22명 규모 수사전담팀 구성…의혹 규명 나서

이미지 확대 광주경찰청 전경

세줄 요약 광주 여고생 살인 사건 수사팀 증거인멸 정황 확인

광주경찰청, 22명 규모 전담 수사팀 편성 발표

당시 수사팀장 긴급체포, 관련자 전원 조사 방침

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광주 여고생 살인 사건을 담당했던 경찰 수사팀이 증거를 인멸하려 한 정황이 포착돼 경찰이 전담 수사팀을 구성하고 본격적인 수사에 착수했다. 의혹의 중심에 선 관할 경찰서 수사팀장은 긴급체포됐다.광주경찰청은 ‘광주 여고생 살인 사건’ 수사 과정에서 제기된 각종 의혹을 철저히 규명하기 위해 광주경찰청 수사과장을 팀장으로 하는 총 22명 규모의 수사전담팀을 편성했다고 6일 밝혔다.광주경찰청에 따르면 수사전담팀은 사실 확인 과정에서 당시 수사팀의 증거 인멸 정황을 일부 확인한 것으로 알려졌다. 이에 따라 경찰은 이날 오전 7시 11분쯤 당시 수사를 담당했던 광산경찰서 수사팀장을 긴급체포했다.경찰은 긴급체포된 수사팀장 외에도 해당 수사팀 팀원 등 관련자 전원을 대상으로 엄중한 수사를 진행할 예정이다.광주경찰청 관계자는 “언론에 보도된 의혹 외에도 수사 과정 전반에 대해 한 점의 의혹도 남지 않도록 철저히 수사하겠다”고 밝혔다.임형주 기자