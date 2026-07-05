“부엉이바위, 5분 23초?” ‘김부장’ 흥행 속 박태준 일베 의혹 파묘…과거 반박 보니

박작가, 과거 “어처구니 없다” 반박

이미지 확대 SBS 드라마 ‘김부장’에서 김부장역을 맡은 배우 소지섭이 극중 딸의 납치와 연관된 인물을 향해 주먹을 날리고 있다. SBS 제공

이미지 확대 박태준 작가의 네이버웹툰 ‘외모지상주의’ 533화 한 장면. 장면 속에서 ‘Rock Owling’으로 보이는 간판을 누리꾼들은 일베식 키워드로 추정한다. 네이버웹툰 자료

이미지 확대 고 노무현 전 대통령을 렌더링한 것이라고 누리꾼들이 주장한 박태준 작가의 웹툰 ‘외모지상주의’ 속 한 장면. 네이버웹툰

세줄 요약 ‘김부장’ 흥행 속 박태준 의혹 재점화

작품 속 숫자·문구, 일베 코드 주장

박 작가, 고인 조롱 의도 없다 반박

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SBS 금토드라마 ‘김부장’이 방송 4회 만에 시청률 20%를 돌파하며 올해 최고 흥행작으로 떠오른 가운데, 원작 웹툰의 제작 총괄 박태준 작가를 둘러싼 ‘일베’ 의혹이 재소환됐다.최근 유튜브 채널 ‘여의도옆문래동’​은 과거 제기된 박 작가의 일베 의혹을 재조명했다. 채널은 박 작가의 작품 ‘외모지상주의’에 언급된 ‘5분 23초’가 노무현 전 대통령의 서거일인 5월 23일을 연상시킨다고 주장했다. 또 다른 장면에 등장한 ‘ㅊ’​이라는 간판 문구에 대해선 “노 전 대통령이 서거한 장소인 부엉이바위를 떠올리게 한다”고 주장했다.채널은 작품 속 소재가 일베 등 특정 온라인 커뮤니티에서 사용하는 코드와 유사하다고 짚으며, 의도적으로 삽입한 것 아니냐는 의혹을 제기했다.박 작가는 2015년에도 ‘외모지상주의’ 속 한 장면이 노무현 전 대통령의 먹방 장면을 연상시킨다는 의혹에 휘말린 바 있다.당시 박 작가는 “어처구니가 없다. 제가 아무리 부족한 인간이라도 고인의 사진을 가지고 그런 짓을 할 위인도 아니고 용기도 없다”고 반박했다.이어 “해당 캐릭터는 불법 토토의 취재를 위해 인터뷰한 관련자의 지인을 따온 캐릭터이고 관련자 동의를 얻어 만화에 사용했다”며 참고한 사진을 제시했다.하지만 2021년 또 다른 웹툰 ‘욕망일기’가 일부 온라인 커뮤니티에서 문재인 당시 대통령을 조롱하는 표현으로 사용되던 ‘훠훠훠’를 사용했다는 의혹이 추가로 불거졌다. 이후 해당 문구는 ‘ㅎㅎㅎ’로 수정됐다.한편 박 작가를 둘러싼 일베 의혹이 재점화된 것에 대해 일각에서는 드라마 김부장과 직접 관련이 없는 사안을 끄집어내는 게 적절하냐는 비판도 나온다.드라마 김부장은 소위 ‘박태준 유니버스’의 5번째 작품인 웹툰 ‘김부장’을 원작으로 한다. 2021년부터 네이버에서 연재된 해당 웹툰은 박 작가가 설립한 더그림엔터테인먼트가 제작을 맡았다.박 작가는 원작 웹툰 제작 총괄로 이름을 올렸으나 드라마 제작에는 직접 참여하지 않았다. 드라마는 남대중 감독이 대본, 이승영 감독과 이소은 감독이 연출을 맡아 원작 웹툰과 일부 설정을 달리했다.권윤희 기자